La Home State Bank nomme un nouveau directeur – Shaw Local

Home State Bank a nommé Robert Cormier à son conseil d’administration, selon un récent communiqué de presse. Cormier est vice-président et chef de l’exploitation de la Home State Bank. Il est employé par la banque depuis 33 ans et réside depuis toujours à Crystal Lake.

Cormier siège actuellement au conseil de retraite de la police de Crystal Lake, au conseil d’administration du Child Advocacy Center du comté de McHenry et est membre du comité des finances et d’audit de l’Illinois Bankers Association. Il a auparavant siégé au conseil d’administration du Raue Center for the Arts, de la McHenry County College Foundation, de l’Hospice of Northeastern Illinois et de la Community Foundation of McHenry County.