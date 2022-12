La holding industrielle Honeywell est une action résistante à la récession pour 2023

La société de portefeuille Honeywell (HON) est un géant industriel diversifié qui est bien placé pour faire face à une éventuelle récession aux États-Unis l’année prochaine, selon Bank of America. Et nous sommes largement d’accord, étant donné le solide carnet de commandes d’Honeywell sur une gamme de produits et son exposition à l’industrie aérospatiale en plein essor. Les investisseurs tournent de plus en plus leur attention vers la possibilité d’une récession l’année prochaine, aidés en partie par les taux d’intérêt élevés de la Réserve fédérale destinés à lutter contre l’inflation. Mais des noms défensifs comme Honeywell, un leader de l’industrie de l’aérospatiale, de l’énergie et de l’automatisation, entre autres, fabriquent des produits tangibles – et des bénéfices – qui devraient lui permettre de croître même dans un climat économique qui se dégrade. Bank of America a choisi lundi Honeywell comme l’un des 7 meilleurs choix industriels pour 2023, qualifiant le conglomérat d ‘”opérateur de premier plan”. Les autres choix comprenaient Fortive Corp (FTV), Dover Corp (DOV), Emerson Electric (EMR), General Electric (GE), PTC Inc (PTC), APi Group (APG) Un géant de la fabrication diversifiée dont les produits comprennent des moteurs d’avion, des moteurs industriels des produits chimiques et de la technologie de capture du carbone, Honeywell a constamment démontré sa rentabilité malgré les contraintes de la chaîne d’approvisionnement, la forte inflation et les conflits mondiaux. Au troisième trimestre, l’équivalent d’Honeywell d’une marge d’exploitation ajustée a augmenté de 60 points de base en glissement annuel, à 21,8 %. “La société a un fort pouvoir de tarification … et a compensé les pénuries de la chaîne d’approvisionnement et les vents contraires liés à la Russie”, ont écrit les analystes de BofA dans une note de recherche. “La direction s’attend à une croissance des revenus et des bénéfices en 2023, même en période de ralentissement économique”, ont-ils ajouté. Honeywell bénéficie également de la reprise des marchés finaux de l’aérospatiale et du pétrole et du gaz à la suite de la pandémie de Covid-19, ainsi que d’un carnet de commandes de 29,1 milliards de dollars, selon BofA. “La société a réalisé des marges supplémentaires solides [year-to-date], que nous prévoyons d’améliorer en 2023, car une amélioration de la chaîne d’approvisionnement permet une croissance supplémentaire des volumes », ont écrit les analystes. Nous voyons également son volume de produits s’améliorer à mesure que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement s’atténuent.L’industrie aérospatiale est toujours en mode de récupération après la pandémie, mais devrait connaître une solide année 2023. De plus en plus de personnes voyagent et les heures de vol augmentent depuis quelques années, renforçant notre conviction que Honeywell peut surperformer même en cas de ralentissement économique (le Charitable Trust de Jim Cramer est long HON. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez un échange alerte avant que Jim ne fasse une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 h le nôtre après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Un moteur d’avion est testé chez Honeywell Aerospace à Phoenix. Alwyn Scott | Reuter