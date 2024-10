La HOFA Gallery de Londres et Phillips lancent l’exposition « SPACES » : une célébration de la technologie et de l’art

La HOFA Gallery de Londres a lancé une nouvelle exposition d’art numérique en collaboration avec Phillips, présentant des œuvres créées par des bras robotiques télékinésiques et l’intelligence artificielle.

La Frieze London 2024, l’un des événements les plus animés du calendrier culturel de la capitale britannique, arrive bientôt, et dans son cadre la galerie House of Fine Art (HOFA) à Londres a lancé une nouvelle et passionnante exposition avec la maison de ventes Phillips.

Réunissant les œuvres de huit figures pionnières du monde de l’art numérique, dont Sougwen Chung, Refik Anadolet Krista Kim, le spectacle s’intitule « SPACES » et « explore l’interaction évolutive entre technologie numérique et l’art contemporain », déclare Elio D’Anna, co-fondateur de HOFA.

L’une des œuvres les plus remarquables de l’exposition vient de l’artiste sino-canadienne Sougwen Chung, dont la collaboration homme-machine, « Spectral », utilise un système télékinésique. bras robotique peindre à ses côtés.

L’œuvre, créée en collaboration avec le système robotique DOUG_6, liée aux ondes cérébrales de Chung, traduisant ses pensées en mouvements précis sur une toile transparente.

Entre-temps, Krista Kim, la fondatrice de Techism et leader culturel au Forum économique mondial, présente un triptyque de ses œuvres emblématiques en dégradé méditatif, mêlant logiciels numériques et supports physiques imprimés en UV.

Son travail, déjà présenté sur La Sphère à Las Vegas et à Times Square, propose des paysages de couleurs vibrantes qui visent à élever la conscience et à inspirer la positivité dans le domaine numérique.

Ensuite, il y a la superstar turco-américaine des nouveaux médias Refik Anadol, qui présente son œuvre « Winds of Yawanawa #888 », qui fait partie de sa collection Winds of Yawanawa.

Cette série dynamique transforme les données météorologiques du village amazonien de la tribu Yawanawa en 1 000 peintures de données NFT uniques, présentant une interaction fascinante entre les cultures anciennes et le monde numérique dans lequel nous vivons aujourd’hui.

Seront également présentées les œuvres de l’écrivaine colombienne Ana Maria Caballero, de l’artiste visuel néerlandais Joseph Klibansky et du collectif d’art londonien Random International.

HOFA n’est pas un nouveau venu dans les nouveaux médias. L’un des premiers défenseurs de l’art numérique, la galerie représente les artistes numériques depuis des années. En 2018, HOFA est même devenue la première galerie au monde à accepter le paiement en cryptomonnaie pour sa collection.

« Commencer à accepter les crypto-monnaies a été une première plongée dans tout cet univers qu’est le Web3 », a déclaré le fondateur de HOFA, Elio D’Anna, à Euronews Culture. « Cela nous a permis de commencer à développer la technologie, cela nous a permis de commencer à intéresser les artistes à travailler dans cette couche différente. »

Si vous êtes intéressé par la façon dont la technologie transforme (et perturbe) le monde de l’art, alors l’exposition « SPACES » est un incontournable absolu.

‘ESPACES’ se déroule du 3 au 10 octobre à Phillips, Londres.*