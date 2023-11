La haute technologie en guerre : trop grande pour échouer

Nous sommes engagés dans « un combat existentiel pour notre existence et notre avenir », répètent nos dirigeants. C’est un message qui résonne fortement auprès du public israélien. Du jour au lendemain, nous avons pris une conscience aiguë de notre propre mortalité. Collectivement, le pays est enfin sur la même longueur d’onde. Du moins pour la plupart.

Une majorité de nos citoyens ont été mobilisés pour l’effort de guerre. Beaucoup dans les forces de défense, d’autres dans les ambulanciers. Une multitude de rôles bénévoles essentiels sont remplis en un temps record.

5 Voir la galerie Horizon de Tel-Aviv (Photo : Shutterstock)

Pour certains citoyens, une mobilisation nationale signifie armer leur clavier et leurs comptes TikTok pour rejoindre la guerre de l’information sociale.

Et puis il y a les fondateurs, les innovateurs et les chefs d’entreprise. Pour cette partie de la population, ils mènent le combat contre l’ennemi par pure défiance.

Gagner la guerre, de leur point de vue, signifie réussir pleinement leur entreprise. La victoire, manifestée par la croissance, est l’indication la plus quantifiable de la défaite de l’ennemi.

C’est plus facile à dire qu’à faire. Il ne suffit pas de projeter un front de « statu quo ». En temps de paix, lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, les entreprises émettent des déclarations d’assurance aux parties prenantes et rassurent leur personnel. Le bon vieux « c’est comme d’habitude » est utilisé pour masquer les difficultés.

Mais nous ne sommes pas en temps de paix, nous sommes un pays en guerre. Et ce ne sont pas des horaires de travail habituels.

Les PDG israéliens d’entreprises ayant une présence mondiale et des marques connues assument une responsabilité bien plus grande qu’il y a seulement trois semaines. Ils doivent désormais prendre en compte un groupe beaucoup plus large de parties prenantes. Leur pays a besoin d’eux. Pour eux, les affaires ne sont pas comme d’habitude.

5 Voir la galerie Forces israéliennes à la frontière de Gaza (Photo : Amir Lévy/Getty Images)

Ils doivent composer avec un pourcentage important de leurs effectifs absents de leur bureau, alors que les employés dépoussièrent leurs vieux uniformes militaires et partent rejoindre la ligne de front.

Ils sont confrontés à des travailleurs traumatisés directement touchés par les atrocités terroristes, certains avec des amis et des membres de leur famille parmi les victimes et les otages.

Ils sont également sensibles à l’anxiété générale partagée autour du bureau, pour la sécurité de ceux qu’ils connaissent servant dans l’armée israélienne.

Et pourtant, malgré la douleur palpable ressentie dans les couloirs et les ascenseurs, quelque chose de remarquable se produit dans les immeubles de bureaux de Tel Aviv, Ramat-Gan et Herzliya.

J’ai parlé avec des PDG la semaine dernière qui parlent de la détermination sans précédent dont ont fait preuve leurs employés pour assurer l’avenir de l’entreprise qui les embauche. Les équipes de haute technologie ont toujours été très personnellement investies dans la vision macro de leurs employeurs, mais depuis le 7 octobre, cela a été multiplié par 10.

Motivés à poursuivre leur croissance, ils accélèrent le rythme et assument volontiers la charge de travail supplémentaire laissée par leurs collègues absents. Résolus à maintenir l’élan, tout le monde est sur le pont pour s’assurer que les délais soient respectés. Déterminés, ils font fonctionner les ordinateurs de leurs collègues vacants et assurent la sécurité de leur emploi jusqu’à leur retour.

Pour le petit Israël, attaqué de toutes parts, le travail dans le secteur de la haute technologie devient un appel au devoir nationaliste. Assurer le succès de l’entreprise pour laquelle ils travaillent est considéré comme une manœuvre tactiquement offensive en temps de guerre. Une verticale critique dans une offensive à plusieurs volets, aux côtés (et non moins importante) de l’armée elle-même. Ils redéfinissent ce que nous pensions déjà savoir sur la résilience israélienne.

Et pour la plupart, cela porte ses fruits. Les partenaires et les comptes mondiaux maintiennent leur confiance pour le moment. Cela ne veut pas dire que le paysage de la haute technologie est exclusivement constitué d’histoires d’engagement dévoué et de succès forgés sous le feu. Il existe une réalité différente qui affecte certaines petites startups.

Chaque jour, de nombreux sacrifices personnels sont consentis. Certains aspirants entrepreneurs mettent leurs startups et leurs rêves entre parenthèses ou les ferment tous. Il y a des histoires d’équipes fondatrices tout simplement incapables de survivre à l’appel d’un de leurs rangs au service actif. D’autres histoires partagées concernent des feuilles de conditions d’investisseurs, des mois de négociations soudainement et douloureusement retirées de la table.

Je commence enfin à rassembler les points. En termes simples, une économie forte est le principal déterminant de notre sécurité (outre Dieu lui-même). Une industrie de haute technologie robuste, principale exportation d’Israël, constitue donc une ligne d’approvisionnement vitale pour nos forces de défense.

A l’inverse, sans une économie forte, il n’y a pas de force de défense ni de pays (à Dieu ne plaise). Au fil des années, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré à plusieurs reprises lors d’entretiens lors de forums d’affaires que la feuille de route pour la sécurité d’Israël commence par la force de son économie de marché. Aujourd’hui, c’est le thème récurrent de chaque conférence de presse diffusée à la télévision et par lequel j’ai commencé ; nous sommes dans une guerre existentielle.

5 Voir la galerie Premier ministre Benjamin Netanyahou (Photo de : GPO)

Lorsqu’Israël a été attaqué il y a trois semaines par le groupe terroriste inhumain et brutal du Hamas, les animaux perpétrant les massacres ont intentionnellement documenté leurs atrocités dans le but de briser notre volonté de rester et de nous battre. Ils ont également calculé que la main d’œuvre florissante d’Israël serait doublement touchée. Premièrement, ils visaient à bloquer les opérations commerciales en réduisant le nombre de personnels actifs travaillant dans les bureaux, ce qu’ils ont suivi par des campagnes visant à infliger une guerre psychologique à ceux qui restaient.

Collectivement, ils espéraient détruire toute production économique efficace. Ne vous y trompez pas, l’assaut pogrom du Hamas avait notre économie en ligne de mire.

Mais contrairement au succès temporaire de leur lâche attaque nazi-EI contre des femmes, des enfants et des personnes âgées non armées, lorsqu’il s’est agi de briser le moral de la main-d’œuvre israélienne, ils ont échoué de façon spectaculaire.

L’un de mes films préférés, réalisé par Curtis Hanson et basé sur le livre non-fictionnel du même nom d’Andrew Ross Sorkin de 2009, documente le krach financier mondial de 2008 du point de vue inquiet et paniqué des grandes banques américaines.

Le film dramatise l’histoire à travers les yeux du secrétaire au Trésor américain de l’époque, Henry Paulson. Nous nous souvenons tous de la façon dont l’histoire se termine avec le sauvetage des plus grandes banques par la FED et la pleine force du krach économique, mais ce qui me frappe toujours le plus en revoyant le film, outre l’avidité et l’activité criminelle des banques, c’est l’insouciance à couper le souffle. au cours de laquelle les signes avant-coureurs ont été ignorés par les dirigeants des plus grandes institutions financières du monde.

Les commentateurs financiers s’accordent sur une opinion qui accuse essentiellement les banques d’agir de cette façon précisément parce qu’elles savaient que la Réserve fédérale les renflouerait si jamais elle en venait à le faire. Le film s’appelle « Too Big To Fail ».

Le peuple juif se méfie fondamentalement de quiconque venant les « renflouer ». Si nos banques et nos institutions financières agissaient de la même manière irresponsable et risquaient de provoquer l’effondrement de l’économie, nous ne serions pas là demain.

Aujourd’hui, ce ne sont pas les pratiques commerciales irresponsables qui menacent notre économie, c’est la guerre. Mais les enjeux restent les mêmes.

J’ai partagé cette analogie avec quelques investisseurs en capital-risque qui détiennent d’importantes participations dans des startups israéliennes de haute technologie. Je leur ai expliqué ma réflexion et ma logique qui les pousse à doubler leurs intérêts d’investissement et à rechercher de nouvelles opportunités en Israël, surtout maintenant. Nous n’aurons donc plus besoin d’un « plan de sauvetage » douloureux plus tard. Aujourd’hui, alors que notre détermination résolue à réussir menace d’éclater au sommet du baromètre proverbial. Maintenant, quand nous sommes unis et plus efficaces. Ils l’ont eu !

Pour citer le récent article X de Michael Eisenberg traitant du secteur israélien de la haute technologie : « Il peut innover d’une manière et à un rythme que la plupart des gens ne peuvent pas, surtout sous le stress. L’individu et l’individualiste se fanent sous le stress. Le collectif collaboratif et cohérent devient résilient.

Dans la prochaine partie de cette série intitulée « La haute technologie en guerre », je partagerai des entretiens avec les PDG des plus grandes et des meilleures entreprises de haute technologie d’Israël. Je partagerai leurs perspectives, leurs motivations et leurs prévisions. Je relayerai ce que J’ai découvert la culture et je raconterai l’histoire du courage et de la détermination de leurs employés.

Aucun terroriste ne peut se frayer un chemin pour arrêter la force du bien qu’est notre secteur de haute technologie. Le Hamas ne dispose pas d’armes capables de faire cela. Ces armes n’existent pas.

Aussi sûr que la lumière éclairera toujours l’obscurité, les Israéliens créeront toujours des entreprises pour le bien du monde.

Contrairement à la FED en 2008, seule chargée de sauver l’économie américaine, chaque PDG en Israël est un Henry Paulson par intérim, opérant selon une vérité indéniable : La haute technologie israélienne est trop grande pour échouer !