La haute stature de John Fashanu de Dancing on Ice a joué à son avantage pendant sa carrière de footballeur et dans Gladiators

La haute stature de JOHN FASHANU a joué à son avantage au cours de sa carrière de footballeur, puis a ensuite aidé à décrocher des rôles à la télévision, notamment celui de co-animateur de Gladiators.

Mais l’ancien héros du Wimbledon FC, 60 ans, dit qu’être si grand a fait du patinage sur Dancing on Ice son projet de télé le plus effrayant.

Rex

Avant sa première performance demain, John a déclaré: «Vous avez un gars de 6 pieds 3 pouces qui essaie d’être Bambi sur la glace, c’est très difficile.

“Sans l’ombre d’un doute, je dirais que c’est le sport ou le projet le plus inquiétant et le plus effrayant que j’aie jamais eu.

«Je pense que ma force mentale est un plus. Je dis toujours ‘Oui, on peut faire ça !’

« Je dirais que je ne suis plus aussi fort qu’avant. Je suis un artiste cependant, et c’est un spectacle où j’aimerais pouvoir divertir.

John patine avec la pro Alexandra Schauman, qui danse sur sa neuvième série du spectacle, sur Eat My Goal de Collapsed Lung.

Fash a ri: “Dans ma tête, j’ai déjà gagné le spectacle!”