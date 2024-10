La haute saison de l’asthme signifie plus de bouffées d’inhalateurs et plus d’émissions – BNN Bloomberg

(Bloomberg) — Le début de l’automne est le moment où les poussées d’asthme culminent aux États-Unis, et le réchauffement climatique est une mauvaise nouvelle pour les personnes qui en souffrent : cela signifie plus d’ozone troposphérique, une saison de pollen plus longue et plus de fumée de feux de forêt – autant de déclencheurs pour les personnes atteintes. affections respiratoires.

Même si les personnes souffrant d’asthme ou de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) peuvent ressentir des symptômes plus graves en raison du changement climatique, bon nombre des médicaments qui leur sont prescrits contribuent également au réchauffement en émettant de puissants gaz à effet de serre. Les sociétés pharmaceutiques cherchent à changer cela avec des inhalateurs à faibles émissions qu’elles prévoient de déployer d’ici la fin de la décennie.

Les inhalateurs-doseurs – des dispositifs sous pression qui libèrent une bouffée de médicament dans la bouche – constituent la majorité des inhalateurs utilisés aux États-Unis, selon les données de 2019. Ils reposent actuellement sur des propulseurs hydrofluorocarbonés (HFC). Ces produits chimiques, également utilisés dans la climatisation et la réfrigération, sont des gaz à effet de serre bien plus puissants que le dioxyde de carbone.

Les inhalateurs représentent environ 0,03 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Mais aux États-Unis, où les inhalateurs-doseurs dominent, leurs émissions à elles seules en 2020 étaient équivalentes à celles de la conduite de près de 600 000 voitures à essence pendant un an ou de la combustion de plus de 2,7 milliards de livres de charbon.

« Nous essayons de traiter des maladies comme l’asthme et la BPCO avec ces inhalateurs, et nous rendons la respiration plus difficile », a déclaré Jyothi Tirumalasetty, professeur adjoint de clinique à la faculté de médecine de l’université de Stanford.

Les inhalateurs à poudre sèche – qu’un patient utilise en aspirant un médicament en poudre – et les inhalateurs à brouillard doux, qui ont une cartouche qui libère un brouillard inhalé, ont un impact climatique bien moindre. Une étude co-écrite par Tirumalasetty, publiée en août dans le Journal of the American Medical Association, a révélé que ces inhalateurs ont une empreinte carbone environ 30 fois inférieure à celle des inhalateurs-doseurs. Les inhalateurs à poudre sèche peuvent remplacer les inhalateurs à dose mesurée par une majorité de patients, mais peuvent également être plus chers, et certaines personnes peuvent ne pas avoir la capacité pulmonaire nécessaire pour les utiliser ou préférer les options à dose mesurée. Ceux qui utilisent un inhalateur de secours lors d’une crise d’asthme, en particulier, voudront peut-être un propulseur pour aider à pousser le médicament dans leurs voies respiratoires.

C’est pourquoi GSK Plc se concentre sur la réduction des émissions des inhalateurs de secours à propulseur, a déclaré Laura Clow, responsable du développement de médicaments au sein de l’entreprise. L’inhalateur doseur Ventolin de GSK, prescrit à environ 35 millions de personnes dans le monde, représente 49 % de l’empreinte carbone totale de l’entreprise.

GSK est entré dans la phase trois des essais d’un nouveau propulseur pour Ventolin. Actuellement, chaque inhalateur produit l’équivalent de 24 kilogrammes d’émissions de carbone, mais avec le nouveau propulseur, cela reviendra à 2 kilogrammes, a déclaré Clow.

La dose, l’apparence et la sensation des nouveaux inhalateurs seront les mêmes, a-t-elle déclaré, seul le propulseur changeant. À l’heure actuelle, le nouveau propulseur pour inhalateur coûte plus cher, mais la réglementation de l’Union européenne sur les gaz fluorés (gaz fluorés) sur les HFC devrait également rendre le propulseur actuel plus cher.

« Avec l’introduction des tarifs du gaz fluoré, le prix du propulseur actuel va augmenter et deviendra plus cher que celui des nouveaux à mesure que nous avancerons au cours des prochaines années », a déclaré Clow. « Nous n’avons pas encore fixé notre stratégie de prix, mais notre intention est que tous les patients continuent d’avoir un accès complet à cet inhalateur de salbutamol. »

GSK prévoit de soumettre les dossiers réglementaires pour l’inhalateur mis à jour en 2025 et d’achever une transition complète vers le nouveau propulseur d’ici 2030.

AstraZeneca Plc a récemment terminé les études et le programme clinique pour un propulseur avec des émissions inférieures de 99,9 % pour son inhalateur d’entretien à dose mesurée pour la BPCO, Breztri. La société prévoit de déposer une demande d’approbation réglementaire au Royaume-Uni, en Europe et en Chine d’ici la fin de 2024, puis de déposer une demande dans d’autres pays en 2025.

Pablo Panella, vice-président senior du secteur respiratoire mondial chez AstraZeneca, a déclaré qu’il a fallu des années à l’entreprise pour trouver un substitut au propulseur qui permettrait toujours aux patients d’utiliser leurs médicaments de la même manière.

Développer « un propulseur sûr, respectueux de l’environnement et pouvant être fabriqué n’est pas facile. Cela implique des investissements très importants », a-t-il déclaré.

Panella a déclaré que la société a investi plus de 400 millions de dollars dans la transition de ses inhalateurs vers des émissions moins polluantes, mais elle ne s’attend pas nécessairement à ce que cela se traduise par des coûts plus élevés pour les patients. Il a déclaré qu’AstraZeneca envisage également de faire évoluer ses autres propulseurs pour inhalateurs-doseurs dans le but de réduire de moitié les émissions de portée 3 d’ici 2030 par rapport à 2019.

GSK a généré 749 millions de livres sterling (1 milliard de dollars) de revenus grâce à Ventolin en 2023, et AstraZeneca a généré 677 millions de dollars de revenus grâce à Breztri l’année dernière.

Albert Rizzo, médecin-chef de l’American Lung Association, a déclaré que l’association était favorable à l’élimination progressive des propulseurs actuels, mais qu’elle était préoccupée par la couverture d’assurance et le manque de génériques disponibles pendant le processus de transition, ce qui pourrait avoir un impact sur l’accès des patients à soins aux États-Unis.

« Nous ne voulons pas que cela entraîne une augmentation des coûts, et cela peut se produire au cours des prochaines années », a déclaré Rizzo. « Cela n’arrivera pas demain ni l’année prochaine, mais cela se produira à mesure que ces médicaments seront progressivement éliminés. »

Un autre problème concerne les déchets générés après l’utilisation d’inhalateurs de tous types. Leur recyclage peut permettre de réutiliser une partie des métaux qu’ils contiennent et de stocker leurs gaz propulseurs afin que ceux-ci ne soient pas rejetés dans l’atmosphère.

Mais il existe peu d’options permettant aux patients de recycler leurs inhalateurs. Les villes ne les acceptent généralement pas dans les bacs de recyclage normaux en raison de la présence de produits chimiques et de gaz sous pression, qui peuvent présenter des risques. Certaines pharmacies aux États-Unis et au Royaume-Uni reprennent les inhalateurs usagés, mais ceux-ci peuvent être jetés plutôt que recyclés.

GSK avait auparavant un programme de recyclage des inhalateurs dans les pharmacies aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans plusieurs autres pays, mais la société y a mis fin en 2020. Clow a déclaré que l’intensification du recyclage des inhalateurs nécessiterait un effort à l’échelle de l’industrie.

Quels que soient les types d’inhalateurs utilisés, lorsque les gens peuvent garder leur état respiratoire sous contrôle, cela signifie qu’il y a moins besoin d’interventions d’urgence. Cela est facilité par une détection précoce, des prix abordables des médicaments et des gouvernements qui s’efforcent de réduire la pollution de l’air et les incendies de forêt, a déclaré Rizzo.

« Ceux d’entre nous qui souffrent de maladies pulmonaires sous-jacentes vont avoir davantage de poussées en raison des effets du changement climatique sur la qualité de l’air », a-t-il déclaré. « Plus de poussées signifie plus de coûts pour le secteur de la santé, plus d’hospitalisations et une mauvaise qualité de vie pour ces personnes. »

©2024 Bloomberg LP