La haute saison de fret est en cours, il n’y a pas de fin en vue pour la congestion

La haute saison du fret maritime est en cours et DHL Global Forwarding affirme qu’il est bien trop tôt pour déclarer un ralentissement des volumes commerciaux et une diminution de la congestion.

« Nous ne sommes pas encore vraiment tirés d’affaire en matière de congestion », a déclaré Goetz Alebrand, responsable du fret maritime pour la région Amériques de DHL Global Forwarding. “Les chaînes d’approvisionnement basées sur l’océan dans le monde sont très, très vulnérables à ces interruptions ou perturbations, il est donc très difficile de dire pour le moment comment ces perturbations auront un impact sur les volumes globaux.”

L’industrie maritime et logistique a été dans une boucle continue de problèmes alimentant la congestion. Les problèmes de capacité terrestre créant la congestion des ports et des terminaux, le manque de wagons et l’indisponibilité des camionneurs et des châssis ont eu un impact sur tous les participants au commerce.

“Cela peut entraîner un temps de séjour plus long pour les conteneurs et des coûts plus élevés pour les importateurs et les exportateurs”, a déclaré Alebrand. “Il y a encore beaucoup d’inconnues compte tenu d’une éventuelle récession mondiale imminente, et les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement sont apparents dans le monde entier.”

Alebrand dit qu’ils surveillent de près les négociations sur la main-d’œuvre portuaire. L’impact des conflits a été documenté par la carte thermique de la chaîne d’approvisionnement CNBC :