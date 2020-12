La Cour européenne de justice devrait rejeter la proposition de la Hongrie d’annuler une résolution du Parlement européen exhortant le bloc à prendre des mesures disciplinaires contre l’État membre pour un prétendu recul de l’état de droit, a déclaré jeudi l’avocat général Michal Bobek.

L’opinion de Bobek n’est pas juridiquement contraignante, mais porte néanmoins un coup dur à la Hongrie car de telles décisions sont généralement un bon indicateur de la manière dont la Cour finira par influencer.

Euronews a contacté le ministère hongrois de la Justice pour commentaires.

Le gouvernement hongrois a lancé une action en justice contre le Parlement européen en octobre 2018, un mois après que les députés eurent voté pour déclencher une procédure au titre de l’article 7 contre le pays.

L’article 7, souvent surnommé «l’option nucléaire», est la clause punitive de l’UE, lui permettant de discipliner les États membres lorsqu’il existe un «risque évident de violation grave» des principes fondamentaux du bloc.

La Hongrie a fait valoir à l’époque que les législateurs du Parlement européen avaient « gravement enfreint » les règles de procédure de l’UE en ne comptant que les votes pour et contre et en excluant les abstentions et en omettant de consulter la commission parlementaire des affaires constitutionnelles.

« Si les abstentions avaient été comptées, le résultat du vote aurait été différent », a-t-il déclaré.

Mais Bobek a déclaré que les députés européens avaient été « dûment informés, un jour et demi » avant le vote, que les abstentions ne seraient pas comptées comme votes exprimés.

« Ils connaissaient parfaitement les règles applicables au processus de vote et pouvaient donc exercer leur droit de vote à la lumière de ces règles », a-t-il écrit.

Il a également souligné que « le règlement du Parlement ne contient aucune obligation de consulter cette commission [on Constitutional Affairs] afin d’interpréter les règles de vote. «

Bobek a déclaré que le procès était recevable car la procédure de l’article 7 « a des conséquences juridiques » pour l’Etat membre, mais a néanmoins jugé que « la Cour devrait rejeter l’action de la Hongrie comme non fondée ».