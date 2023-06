La haute juridiction de l’UE déclare que la réforme judiciaire de la Pologne enfreint le droit de l’UE

L’Union européenne a intensifié lundi sa lutte contre l’état de droit avec l’État membre polonais lorsque la plus haute juridiction du bloc a confirmé que Varsovie avait refusé de se conformer aux règles de l’UE sur l’indépendance judiciaire pour lesquelles elle avait déjà perdu plus d’un demi-milliard d’euros d’amendes.

La Cour de justice européenne a jugé lundi que la réforme de la justice polonaise de 2019 enfreignait le droit de l’UE après que la Commission européenne, la branche exécutive du bloc, a affirmé que la Cour suprême polonaise manquait de l’indépendance et de l’impartialité nécessaires.

« Par l’arrêt d’aujourd’hui, la Cour confirme l’action de la Commission », indique un communiqué du tribunal.

Il a ajouté que « la valeur de l’État de droit fait partie intégrante de l’identité même de l’Union européenne en tant qu’ordre juridique commun et se concrétise dans des principes contenant des obligations juridiquement contraignantes pour les États membres ». Il a déclaré que la Pologne ne remplissait pas ces obligations.

Le désaccord sur le fonctionnement de la Cour suprême n’est que l’un des nombreux différends que le gouvernement de droite à Varsovie a avec les institutions de l’UE. Il prétend que le bloc sape les droits inaliénables de la Pologne à prendre des décisions indépendantes.

Les institutions de l’UE ont insisté sur le fait que la Pologne, sous le parti populiste Droit et justice, s’est engagée sur une pente glissante loin des principes de l’État de droit de l’UE.

Ce différend porte sur l’indépendance des juges de la Cour suprême polonaise lorsqu’ils examinent le droit de l’UE.

Pas plus tard que la semaine dernière, les États-Unis et le haut responsable de la justice de l’UE ont critiqué les projets polonais d’une autre loi qui pourrait empêcher les opposants politiques d’exercer des fonctions publiques sans recours légal complet. L’UE a menacé de prendre des mesures s’il devenait pleinement clair qu’une telle loi porterait atteinte aux normes démocratiques.

La critique ne vient pas seulement de l’UE elle-même. Des centaines de milliers de personnes ont manifesté dimanche dans la capitale polonaise lors d’une manifestation antigouvernementale, avec des citoyens venus de tout le pays pour exprimer leur colère contre les responsables qui, selon eux, ont érodé les normes démocratiques et fait craindre que la nation ne suive la Hongrie et la Turquie. la voie vers l’autocratie.

Les organisateurs ont estimé que 500 000 personnes ont pris part à la marche, qui était probablement la plus importante de ces dernières décennies.

Dans l’impasse autour de la décision rendue lundi par le tribunal luxembourgeois, les autorités polonaises ont déjà dû payer environ 550 millions d’euros d’amendes depuis octobre 2021, date à laquelle le système de 1 million d’euros d’amendes journalières a été mis en place. Les amendes journalières ont été réduites de moitié en avril.

Après l’effondrement de l’empire soviétique, la Pologne a rejoint l’UE avec un grand nombre d’autres pays d’Europe centrale et orientale. Depuis qu’ils sont sortis de l’autocratie, on s’attendait depuis longtemps à ce qu’ils soient des modèles à prospérer pour devenir des modèles de démocraties libérales occidentales. Les critiques disent maintenant que la Pologne et la Hongrie glissent à nouveau vers un régime autoritaire à parti unique.

(PA)