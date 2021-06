La Haute Définition devrait rater le Derby samedi | Nouvelles de course

La haute définition devrait contourner le Cazoo Derby à Epsom samedi et se dérouler à la place dans l’équivalent irlandais au Curragh le 26 juin.

Le poulain Galileo a passé les mois d’hiver en tant que favori ante-post pour le premier classique après être venu des nuages ​​pour remporter les Beresford Stakes en septembre.

Cependant, sa préparation ce printemps n’a pas été tout à fait simple, avec des résultats de tests sanguins insatisfaisants l’excluant de son retour prévu dans le Lingfield Derby Trial.

Au lieu de cela, High Definition est revenu cinq jours plus tard dans les Dante Stakes à York – et bien qu’il n’ait pas été déshonoré en terminant troisième sur le Knavesmire, O’Brien a révélé qu’il était sur le point d’être sauvé pour le Dubai Duty Free Irish Derby plus tard dans le mois .

Le gestionnaire de Ballydoyle abrite toujours le favori pour le long métrage de ce week-end dans le ballet du Bolchoï.

S’exprimant après avoir mis en selle Point Lonsdale pour remporter la course d’ouverture au Curragh mercredi, O’Brien a déclaré: « Il semble que le Ballet du Bolchoï se déroulera à Epsom et que la haute définition attendra le Curragh. »