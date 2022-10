La Haute Cour réserve l’ordonnance sur le plaidoyer de l’acteur contre le tribunal civil

La Haute Cour de Bombay a reporté sa décision sur une requête que l’acteur Salman Khan a déposée contre un tribunal de Mumbai qui lui a refusé des mesures provisoires dans un procès en diffamation qu’il a intenté contre son voisin Ketan Kakkar dans leur ferme Panvel.

Salman Khan a qualifié de diffamatoires les déclarations de Ketan sur les réseaux sociaux à son sujet et sur sa famille. Salman a fait valoir devant la Haute Cour que les messages de Ketan sont non seulement diffamatoires et désobligeants à son égard, mais aussi biaisés par la communauté et sèment la discorde entre les communautés.

Salman possède une ferme de 100 acres à Panvel et Ketan possède la propriété voisine. Ketan a affirmé que Salman et sa famille étaient impliqués dans des activités illégales à la ferme par le biais de ses publications sur les réseaux sociaux. Il a également affirmé que l’acteur avait empiété sur la propriété.

Notamment, Ketan aurait déclaré que lui et sa femme avaient acheté un terrain spécifique près de la ferme de Salman vers 1995, selon Hindustan Times. Il a poursuivi en affirmant que le département forestier du Maharashtra aurait annulé la parcelle qui lui avait été attribuée à la demande de Salman et avec sa coopération. Il a allégué que Salman avait construit une porte pour obstruer l’entrée et la sortie de son terrain, qui avait été acquis illégalement. Il a en outre affirmé que la famille de Salman avait repris le sanctuaire de Ganpati qu’il avait construit sur les lieux.

Salman a déclaré dans sa plainte que les accusés incitent en fait à la violence raciale et aux préjugés anti-hindous-musulmans en faisant des affirmations agressives, trompeuses et basées sur la religion qui sont complètement hors de propos et absurdes.

Dans l’action en diffamation intentée par Salman en raison des remarques de ce dernier sur les réseaux sociaux, le tribunal de session a refusé d’émettre une ordonnance d’injonction contre Ketan en mars. Le tribunal a conclu que Ketan avait agi en tant que dénonciateur en déposant des plaintes et des avis de justification contre Salman au sujet d’allégations selon lesquelles l’acteur avait pénétré sur la propriété Panvel de l’acteur. Salman a contacté la Haute Cour de Bombay en août.