La Haute Cour ouvre ses portes au public les jours sans débat

WASHINGTON (AP) – La Cour suprême procède à une réouverture plus complète au public après plus de deux ans et demi de fermetures liées à la pandémie de coronavirus.

À partir du 1er décembre, la Haute Cour sera ouverte au public de 9 h à 15 h, selon le site Internet de la Cour suprême. Le tribunal de grande instance a fermé au public en mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

En octobre, la Haute Cour a commencé à autoriser le public à assister à nouveau aux plaidoiries dans la salle d’audience environ six jours par mois pendant lesquels le tribunal entend les plaidoiries, mais le bâtiment du tribunal est resté fermé aux visiteurs à d’autres moments.

La haute cour a d’abord reporté les plaidoiries en raison de la pandémie, puis a commencé à entendre les plaidoiries par téléphone. Les juges ont recommencé à entendre les arguments dans la salle d’audience en octobre 2021, mais sans la présence du public.

The Associated Press