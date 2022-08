La Haute Cour n’entendra pas une affaire impliquant la succession d’un multimillionnaire démembré

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails graphiques.

Lorsque Gang Yuan, multimillionnaire d’origine chinoise et basé à West Vancouver, a été battu avec un marteau, abattu deux fois et son corps coupé en 108 morceaux en 2015, la partie la plus simple de l’histoire s’est terminée par une condamnation pour homicide involontaire, mais le sort de la fortune de Yuan est resté très peu clair.

Maintenant, la Cour suprême du Canada a refusé d’entendre un appel de la femme dont l’identité est protégée par une interdiction mais qui est décrite comme Mère 1, la première des cinq femmes qui ont eu un enfant avec Yuan et qui prétend être son épouse.

Le rejet jeudi de la demande d’autorisation d’appel met fin à la longue bataille juridique de la mère 1 pour être déclarée son épouse, ce qui, parce que Yuan est décédé sans testament, lui aurait donné droit à la moitié de sa succession de 7 à 21 millions de dollars tandis que la loi canadienne aurait partagé le reste parmi ses cinq enfants.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé une décision d’un tribunal inférieur et a rejeté la demande de mariage de la mère 1 en décembre dernier, concluant qu’il n’y avait pas de “relation de type mariage” entre elle et Yuan, même si les deux se sont rencontrés avant l’arrivée de Yuan au Canada et qu’il l’a soutenue en Chine. , où elle vivait avec ses parents et s’en occupait.

Comme à l’accoutumée, le plus haut tribunal du Canada n’a pas motivé sa décision concernant la demande de Mère 1.

Le différend sur la succession a été balayé par la notoriété en raison de la mort prématurée et sanglante de Yuan aux mains d’un partenaire commercial autrefois privilégié, Li Zhao.

La police de West Vancouver et les enquêteurs sur les homicides examinent la scène du crime après avoir trouvé le corps démembré de Gang Yuan en mai 2015. (Radio-Canada)

Les documents judiciaires du procès de Zhao devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique en 2020 montrent qu’il désapprouvait le style de vie de playboy de Yuan et le traitement des femmes.

Le 2 mai 2015, les deux se sont battus férocement après que Zhao ait cru que Yuan avait d’abord fait des remarques désobligeantes sur une invention de Zhao, puis a aggravé l’infraction en proposant d’épouser la fille bien-aimée et unique de Zhao dans le cadre du prix de financement de l’invention.

Les documents détaillent une bagarre brutale et prolongée entre les deux hommes qui ne s’est terminée que dans l’allée de leur maison lorsque Zhao, qui a déclaré aux enquêteurs qu’il craignait “que sa vie ne soit en danger”, a tiré deux fois à bout portant avec un fusil principalement utilisé pour tirer sur des lapins. .

Yuan a été touché au cou et est mort dans l’allée.

En déclarant Zhao coupable d’homicide involontaire coupable, le juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Terence Schultes, dans sa décision orale rendue en octobre 2020, a déclaré que c’est à ce moment-là que les choses sont devenues “incontestablement bizarres”.

Les enquêteurs de la police au domicile où le corps a été retrouvé (Radio-Canada) Zhao a tenté de se débarrasser du corps en utilisant des outils électriques pour le découper en ce que la décision décrit comme “108 fragments discrets”. L’homme de 55 ans a même expliqué son travail macabre dans le garage de la maison en convenant avec la nounou de la famille, alors qu’elle passait par là, qu’il était allé à la chasse et qu’il avait “chassé un ours”.

Zhao avait auparavant ordonné à sa femme et à sa belle-mère âgée de s’éloigner des lieux, mais ils ont finalement demandé à un ami de la famille de les aider à appeler la police, et Zhao a été arrêté à son domicile le lendemain matin et accusé de meurtre au deuxième degré.

Schultes a jugé que la Couronne n’avait pas prouvé l’intention nécessaire de condamnation pour cette accusation et a déclaré Zhao coupable d’homicide involontaire et d’ingérence dans les restes humains, le condamnant à 10 ans et six mois pour les deux chefs d’accusation.

Étant donné que Zhao n’avait jamais demandé de libération sous caution en attendant son procès et que l’affaire avait été prolongée par des retards liés à la pandémie de COVID-19, la peine prononcée il y a près de deux ans a été réduite pour refléter le crédit pour la détention provisoire, laissant une durée totale restante de deux ans. , quatre mois et huit jours à purger pour le meurtre de Yuan.

Si Zhao ne demande pas une libération anticipée, il aura purgé l’intégralité de sa peine début 2023.