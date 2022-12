La Haute Cour n’entendra pas l’affaire du titre IX impliquant l’État du Michigan

WASHINGTON (AP) – La Cour suprême a déclaré qu’elle ne plongerait pas dans un différend concernant la décision de l’Université d’État du Michigan de mettre fin à ses équipes de natation et de plongeon, une décision pour laquelle des athlètes féminines ont poursuivi.

L’affaire était l’une des nombreuses que la Haute Cour a rejetées lundi. Comme d’habitude, les juges n’ont fait aucun commentaire en rejetant l’affaire.

Le différend que les juges ont rejeté découle de la décision de MSU de mettre fin à ses équipes masculines et féminines de natation et de plongeon après la saison 2021. L’école a cité le coût comme raison, affirmant que ses installations de natation et de plongée avaient besoin de millions de mises à niveau.

Les membres de l’équipe féminine ont poursuivi en justice en disant que la décision violait la loi fédérale anti-discrimination, communément appelée Titre IX. Un juge a rejeté une demande visant à maintenir l’équipe féminine en vie pendant la poursuite du procès, affirmant qu’elle doutait que les nageuses l’emportent à la fin du litige. Mais un panel de trois juges de la cour d’appel fédérale a par la suite statué 2 contre 1 que le juge devait réexaminer l’affaire.

Le tribunal a déclaré que la juge Hala Jarbou avait mal calculé une mesure clé pour déterminer si le titre IX était violé. Après avoir examiné l’affaire une deuxième fois, le juge n’a pas ordonné la réintégration de l’équipe, mais a dit à MSU qu’elle devait développer et soumettre son propre plan de conformité au titre IX. Les responsables de l’école ont déclaré qu’ils discutaient du rétablissement du programme de natation et de plongeon.

