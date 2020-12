WASHINGTON (AP) – La Cour suprême a rejeté comme prématurée une contestation du plan du président Donald Trump d’exclure les personnes vivant illégalement dans le pays du décompte de population utilisé pour attribuer des sièges aux États à la Chambre des représentants.

Mais la décision du tribunal vendredi n’est pas une décision définitive sur la question et il n’est pas clair si Trump recevra les chiffres définitifs du Bureau du recensement avant de quitter ses fonctions le mois prochain.

La haute cour a déclaré qu’il était trop tôt pour se prononcer sur la légalité du plan de Trump car on ne sait pas encore combien de personnes il chercherait à exclure et si la division des sièges à la Chambre serait affectée.

«Conformément à notre détermination selon laquelle la qualité pour agir n’a pas été démontrée et que l’affaire n’est pas mûre, nous n’exprimons aucune opinion sur le bien-fondé des revendications constitutionnelles et statutaires connexes présentées. Nous estimons seulement qu’ils ne sont pas aptes à être jugés pour le moment », a déclaré le tribunal dans un avis non signé.

Les trois juges libéraux ont exprimé leur dissidence, affirmant que l’effort visant à exclure les habitants du pays de la population pour avoir réparti les sièges à la Chambre est illégal.

«Je crois que cette Cour devrait le dire», a écrit le juge Stephen Breyer, accompagné des juges Elena Kagan et Sonia Sotomayor.

Il n’est pas certain que la décision de vendredi aura beaucoup d’effet pratique. Des documents divulgués au comité de la Chambre qui supervise le Bureau du recensement suggèrent que les chiffres de répartition ne seront prêts qu’après le 20 janvier, lorsque Trump quittera ses fonctions et que Joe Biden deviendra président. Le Bureau du recensement a reconnu la découverte d’irrégularités dans les données au cours des dernières semaines qui ont mis en péril la date limite du 31 décembre.

Dale Ho, l’avocat de l’American Civil Liberties Union qui a plaidé la cause des challengers, a déclaré que la décision concernait le moment choisi pour l’affaire, et non la conformité du plan avec la loi fédérale.

« Cette décision n’autorise pas l’objectif du président Trump d’exclure les immigrés sans papiers du recensement utilisé pour répartir la Chambre des représentants. Le mandat légal est clair – chaque personne compte dans le recensement, et chaque personne est représentée au Congrès. Si cela la politique est jamais réellement mise en œuvre, nous reviendrons au tribunal pour la contester », a déclaré Ho.

Aucun président n’a essayé de faire ce que Trump a décrit dans une note de service en juillet – retirer des millions de non-citoyens du décompte annuel de la population américaine qui détermine le nombre de sièges que chaque État obtient à la Chambre des représentants, ainsi que le allocation de certains fonds fédéraux.

Son administration a défendu son autorité pour exclure au moins certaines personnes vivant illégalement dans le pays, y compris peut-être les personnes détenues par les migrants ou celles qui ont reçu l’ordre de quitter le pays.

Mais lors des disputes le mois dernier, le solliciteur général par intérim Jeffrey Wall, le principal avocat de Trump à la Cour suprême, n’a pas exclu des catégories plus importantes d’immigrants, y compris ceux qui bénéficient d’une protection contre l’expulsion dans le cadre du programme DACA.

« Nous ne pouvons pas être certains à ce stade, et nous ne savons pas ce que le président décidera de faire à ce sujet », a déclaré Wall.

Le cas du recensement est probablement le dernier de plusieurs cas majeurs impliquant des immigrants sous la présidence de Trump, qui se distingue par sa ligne dure à l’égard des immigrants.

Le président a un bilan mitigé à la Haute Cour sur l’immigration. Les juges ont confirmé son interdiction de voyager aux États-Unis pour les résidents de certains pays majoritairement musulmans. Mais le tribunal a rejeté sa tentative de mettre fin aux programmes d’action différée pour les arrivées d’enfants et a bloqué sa proposition d’ajouter une question sur la citoyenneté au recensement pour la première fois en 70 ans.