La Haute Cour israélienne rejette les contestations de l’accord sur la mer du Liban

Le tribunal n’a pas immédiatement communiqué les raisons de son rejet des contestations, qui ont été soumises par un groupe politique conservateur influent et un politicien israélien ultranationaliste, entre autres. La décision du tribunal ouvre la voie à l’approbation finale de l’accord par le gouvernement israélien, une étape attendue plus tard cette semaine.

JÉRUSALEM – La Cour suprême d’Israël a rejeté dimanche quatre contestations judiciaires d’un accord maritime historique entre Israël et le Liban, éliminant un obstacle majeur à l’accord qui pourrait marquer une percée majeure dans les relations entre les deux pays.

Le Liban et Israël revendiquent tous deux quelque 860 kilomètres carrés (330 miles carrés) de la mer Méditerranée. En jeu, les droits d’exploitation des réserves sous-marines de gaz naturel. Le Liban espère que l’exploration gazière aidera à sortir son pays de sa crise économique en spirale. Israël espère également exploiter les réserves de gaz tout en apaisant les tensions avec son voisin du nord.

Les détracteurs de l’accord qui avaient fait appel devant le tribunal ont déclaré que le gouvernement intérimaire actuel ne devrait pas être autorisé à modifier la frontière maritime d’Israël ou à prendre des décisions aussi importantes et stratégiques sans mandat électoral.

Israël et le Liban sont formellement en guerre depuis la création d’Israël en 1948. En 2006, Israël et le groupe militant chiite Hezbollah ont mené une guerre infructueuse d’un mois et les tensions avec le groupe restent élevées.