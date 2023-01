La haute cour israélienne exclut un ministre en raison d’une réforme juridique

Les critiques disent que les divers changements en question donneraient trop de pouvoir au gouvernement et affaibliraient la Cour suprême. Les partisans disent qu’ils corrigeraient un déséquilibre de pouvoir entre l’exécutif et le judiciaire.

Netanyahu devra maintenant décider s’il respecte la décision du tribunal et licencie son allié clé, Deri – ou s’il prend le différend avec le système judiciaire d’un cran et le défie. Un porte-parole de Netanyahu n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Deri remplit actuellement un demi-mandat en tant que ministre de la Santé et des Affaires intérieures. Il devait devenir ministre des Finances dans la seconde moitié du mandat et il est également vice-Premier ministre.

Le Likud et ses partenaires ultra-orthodoxes et d’extrême droite ont remporté la majorité des sièges à la Knesset, ou parlement, lors des élections du 1er novembre et ont formé un gouvernement qui a fait de la modification du système juridique une pièce maîtresse de son programme.

Le chef de l’opposition, Yair Lapid, a déclaré que si Deri n’est pas limogé, “Israël entrera dans une crise constitutionnelle sans précédent et ce ne sera plus une démocratie et ne sera plus un État respectueux des lois”.