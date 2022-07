La Haute Cour “hors de contrôle”, ordonne la protection de l’accès à l’avortement

Le président américain Joe Biden prend la parole avant de signer un décret exécutif pour aider à protéger l’accès des femmes à l’avortement et à la contraception après que la Cour suprême a annulé le mois dernier la décision Roe contre Wade qui légalisait l’avortement, à la Maison Blanche à Washington, le 8 juillet 2022.

Qualifiant la Cour suprême des États-Unis de “hors de contrôle”, le président Joe Biden a signé vendredi un décret visant à renforcer l’accès à l’avortement dans les États qui l’interdisent à la suite de la décision du tribunal il y a deux semaines d’annuler le droit constitutionnel d’interrompre une grossesse.

Biden, flanqué du vice-président Kamala Harris et du secrétaire à la Santé Xavier Becerra, a réprimandé la majorité conservatrice du tribunal pour avoir privé les citoyens américains des droits fondamentaux qui, selon lui, étaient protégés par la Constitution, tels que le droit à la vie privée en matière de santé, comme demander un avortement.

“Nous ne pouvons pas permettre à une Cour suprême incontrôlable travaillant en collaboration avec des éléments extrémistes du Parti républicain de nous priver de nos libertés et de notre autonomie personnelle”, a-t-il déclaré depuis la Maison Blanche.

Le président a appelé les commentaires du juge Clarence Thomas dans une opinion concordante annulant Roe v. Wade qui invitait à contester les décisions antérieures sur l’accès aux contraceptifs, le mariage homosexuel et d’autres questions.

“Dans quel siècle sont-ils?” a demandé un Biden incrédule, qui a promis d’opposer son veto à tout futur effort dirigé par les républicains pour interdire l’avortement dans tout le pays. La loi sur les soins abordables garantit aux femmes la gratuité du contrôle des naissances et des conseils en matière de contraception.

Biden a ensuite signé un décret exécutif qui promet de protéger la sécurité des patientes et des prestataires d’avortement et l’accès à la procédure via des cliniques mobiles près des frontières des États qui restreignent l’accès à l’avortement.

L’ordonnance charge également le ministère de la Santé et des Services sociaux de publier un rapport dans le mois prochain détaillant les actions visant à protéger l’avortement médicamenteux, à garantir l’accès à la contraception d’urgence et aux DIU et à renforcer l’éducation reproductive.

Il ordonne au HHS de prendre des mesures pour protéger l’accès à la pilule abortive, bien que l’on ne sache pas exactement ce que le gouvernement fédéral prévoit de faire. La Food and Drug Administration a approuvé il y a plus de 20 ans la pilule abortive, la mifépristone, comme moyen sûr et efficace de mettre fin à une grossesse avant la 10e semaine.

En décembre, la FDA a autorisé de manière permanente l’envoi de la pilule par courrier à partir de pharmacies agréées et de prestataires de soins de santé. Planned Parenthood, un fournisseur de soins de santé qui soutient l’accès aux services d’avortement, a salué la décision à l’époque comme une expansion significative des droits reproductifs.