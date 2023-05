La Haute Cour française rend une décision soutenant les caméras de surveillance alimentées par l’IA pour les Jeux olympiques de Paris

La plus haute cour constitutionnelle de France a rendu mercredi une décision soutenant l’utilisation de caméras de surveillance alimentées par l’IA pour les Jeux olympiques de Paris de 2024 malgré les problèmes de confidentialité.

Le Conseil constitutionnel a jugé que certaines dispositions contestées d’une loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ne portent pas atteinte au droit au respect de la vie privée, car elle garantit que le développement et la mise en œuvre des traitements algorithmiques restent sous le contrôle des personnes.

Après des heures de débats houleux le mois dernier, le Parlement français a franchi le dernier obstacle législatif pour adopter un projet de loi controversé visant à lancer l’utilisation expérimentale de systèmes de caméras en temps réel à grande échelle soutenus par un algorithme pour identifier les comportements suspects, y compris les bagages non surveillés et les sondages. alarmes avertissant de possibles bousculades de foule, a rapporté Politico.

Le système serait en vigueur jusqu’en mars 2025 en vertu de la loi, mais certains députés français de gauche avaient fait valoir que l’utilisation de caméras de surveillance alimentées par l’IA à Paris ne tiendrait pas compte de la liberté d’aller et venir, du droit de manifester, de la liberté d’opinion, et le droit au respect de la vie privée.

Ils ont fait valoir que le champ d’application de la loi était trop large et manquait de garanties que le traitement algorithmique des images serait limité aux seuls Jeux olympiques et paralympiques, et pourrait éventuellement conduire au traitement de données biométriques – même si la loi interdit explicitement cette pratique.

Le tribunal a noté que la loi contient déjà des dispositions qui stipulent que le « traitement algorithmique des images » collectées ne peut être utilisé que « pour assurer la sécurité des événements sportifs, récréatifs ou culturels qui, par l’importance de leur fréquentation ou par leurs circonstances, sont particulièrement exposés au risque d’actes de terrorisme ou de menaces graves pour la sécurité des personnes. » Les autorités ne peuvent utiliser les données collectées par l’IA que « pour des événements présentant des risques particuliers d’atteintes graves à l’ordre public », et non pour des événements qui ne risquent que des dommages matériels, a déclaré le tribunal.

« Le traitement algorithmique utilisé doit permettre de vérifier l’objectivité des critères retenus et la nature des données traitées ainsi que comporter des mesures humaines de contrôle et un système de gestion des risques pour prévenir et corriger la survenance d’éventuels biais ou détournements. Le Conseil constitutionnel a écrit en français mercredi.

Le tribunal approuve également la loi car il précise que les traitements algorithmiques ne peuvent mettre en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale, utiliser aucun système d’identification biométrique, et ne peuvent avoir recours à des données biométriques « relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique qui permettent ou confirment leur pièce d’identité unique. »

Dans une lettre au Parlement français la semaine dernière, un groupe de 40 membres du Parlement européen, pour la plupart de gauche, a averti que si la loi était adoptée dans sa forme actuelle, « la France créerait un précédent de surveillance d’un genre jamais vu auparavant en Europe, en utilisant le prétexte des Jeux Olympiques. »

« Les risques et les préoccupations posés par l’appareil de surveillance toujours croissant de l’État, en revanche, sont très réels. Notamment, le seul pays à adopter jusqu’à présent la surveillance biométrique de masse de l’ensemble de la population est la Chine autoritaire », indique la lettre.

Ils ont fait valoir que l’analyse automatisée du comportement capturé par les caméras de vidéosurveillance dans les espaces publics n’est pas conforme « aux valeurs et aux principes démocratiques, lors d’événements à grande échelle tels que les Jeux olympiques, auxquels des milliers de citoyens européens sont attendus ».

« Les personnes qui se sentent constamment surveillées et sous surveillance ne peuvent pas défendre librement et courageusement leurs droits et une société juste. Les développements technologiques doivent être alignés sur nos droits et nos valeurs », conclut la lettre. La surveillance alimentée par l’IA intervient également alors que la France est sous le choc de mois de protestations à grande échelle contre les réformes des retraites et la décision du président Emmanuel Macron de relever l’âge de la retraite de 62 à 64 ans.