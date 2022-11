La Haute Cour entendra un différend sur l’eau entre Navajo et le gouvernement

WASHINGTON (AP) – La Cour suprême a déclaré qu’elle entendrait un différend sur l’eau impliquant le gouvernement américain et la nation Navajo.

La haute cour a déclaré vendredi qu’elle réexaminerait une décision d’un tribunal inférieur en faveur de la nation Navajo, qui s’étend sur certaines parties de l’Arizona, de l’Utah et du Nouveau-Mexique. Le gouvernement a signé des traités avec la nation Navajo en 1849 et 1868 qui ont établi la réserve. Il a ensuite été étendu vers l’ouest jusqu’au fleuve Colorado, qui forme la limite ouest de la réserve. L’eau du fleuve Colorado est en cause dans l’affaire.

L’affaire remonte à 2003, lorsque la tribu a intenté une action en justice, alléguant que le gouvernement fédéral, dans ses projets sur le fleuve Colorado, n’avait pas pris en compte ni protégé les droits à l’eau de la tribu. Plus récemment, un tribunal de première instance a rejeté l’affaire, mais une cour d’appel fédérale l’a autorisée à poursuivre. Le gouvernement fédéral conteste ce résultat.

La Cour suprême a également accepté d’entendre deux autres affaires. L’un est une affaire de brevet dans laquelle la société de biotechnologie Amgen a poursuivi Sanofi et Regeneron pour contrefaçon de brevet. L’autre est un différend de marque de 90 millions de dollars impliquant des commandes utilisées pour faire fonctionner des équipements lourds tels que des grues.

The Associated Press