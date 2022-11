La Haute Cour entendra les arguments sur la politique d’expulsion de Biden

WASHINGTON (AP) – La Cour suprême se saisit d’un différend concernant une politique de l’administration Biden bloquée qui donnerait la priorité à l’expulsion des personnes illégalement dans le pays qui présentent le plus grand risque pour la sécurité publique.

Les États dirigés par les républicains ont poursuivi et obtenu une ordonnance d’un tribunal national visant à limiter le pouvoir discrétionnaire des agents d’immigration de décider qui expulser. Les juges entendent les arguments dans l’affaire mardi.

C’est le dernier exemple d’une stratégie de litige républicaine qui a réussi à ralentir les initiatives de l’administration Biden en s’adressant à des tribunaux favorables au GOP.

Dans un autre différend juridique en cours, trois juges choisis par le président Donald Trump font partie des quatre juges nommés par les républicains qui ont jusqu’à présent empêché l’entrée en vigueur du programme d’annulation des prêts étudiants de l’administration.

Au centre de la lutte juridique contre l’immigration se trouve une directive de septembre 2021 du Département de la sécurité intérieure qui suspendait les expulsions à moins que des individus n’aient commis des actes de terrorisme, d’espionnage ou de «menaces flagrantes pour la sécurité publique».

Les directives, publiées après que Joe Biden est devenu président, ont mis à jour une politique de l’ère Trump qui expulsait illégalement des personnes dans le pays, quels que soient leurs antécédents criminels ou leurs liens avec la communauté.

L’administration a déclaré dans un dossier écrit devant la Haute Cour que “la décision de donner la priorité aux menaces à la sécurité nationale, à la sécurité publique et à la sécurité des frontières était à la fois raisonnable et raisonnablement expliquée”, d’autant plus que le Congrès n’a pas donné au DHS suffisamment d’argent pour augmenter considérablement le nombre de personnes qu’il détient et expulse.

Le Texas et la Louisiane, qui ont poursuivi la directive, ont répondu que les directives de l’administration violaient la loi fédérale qui exige la détention de personnes qui se trouvent illégalement aux États-Unis et qui ont été reconnues coupables de crimes graves.

Les États ont déclaré qu’ils feraient face à des coûts supplémentaires pour avoir à détenir des personnes que le gouvernement fédéral pourrait autoriser à rester libres à l’intérieur des États-Unis, malgré leur casier judiciaire.

Les cours d’appel fédérales avaient rendu des décisions contradictoires sur les directives du DHS.

La cour d’appel fédérale de Cincinnati avait auparavant annulé l’ordonnance d’un juge de district qui avait suspendu la politique dans le cadre d’un procès intenté par l’Arizona, l’Ohio et le Montana.

Mais dans une plainte distincte déposée par le Texas et la Louisiane, un juge fédéral du Texas a ordonné l’arrêt des conseils à l’échelle nationale et un comité d’appel fédéral de la Nouvelle-Orléans a refusé d’intervenir.

En juillet, le tribunal a voté 5 contre 4 pour laisser la politique d’immigration gelée à l’échelle nationale. La juge conservatrice Amy Coney Barrett s’est jointe aux trois libéraux du tribunal pour dire qu’ils auraient permis à l’administration Biden de mettre en place les directives.

Dans le même temps, le tribunal a déclaré qu’il entendrait les arguments dans l’affaire fin novembre.

Mark Sherman, l’Associated Press