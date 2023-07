La Haute Cour entendra la contestation de la demande d’enquête de Covid pour les preuves de Johnson

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La contestation judiciaire du gouvernement concernant la demande de l’enquête britannique Covid Inquiry concernant les messages, journaux et carnets personnels WhatsApp non expurgés de l’ancien Premier ministre Boris Johnson sera entendue devant la Haute Cour.

Le Cabinet Office demande un contrôle judiciaire de l’ordre de la présidente de l’enquête, la baronne Hallett, de divulguer les documents, arguant qu’il ne devrait pas avoir à remettre des documents « sans ambiguïté non pertinents ».

Les avocats du Cabinet Office soutiendront lors d’une audience à Londres vendredi que l’enquête n’a pas le pouvoir légal d’obliger les ministres à publier des documents et des messages qui, selon elle, sont « sans ambiguïté non pertinents » et couvrent des questions « sans rapport avec la gestion de Covid par le gouvernement. ”.

Ils diront qu’il y a « d’importantes questions de principe en jeu » affectant les droits des individus et « la bonne conduite du gouvernement ».

Le gouvernement a pris la décision très inhabituelle de lancer le défi plus tôt en juin et cette décision a suscité des critiques après des jours de querelles publiques entre le Cabinet Office et l’enquête de Lady Hallett après avoir rejeté son argument selon lequel le matériel n’était pas pertinent dans une décision de mai.

Dans des documents écrits déposés à la Haute Cour, Sir James Eadie KC, représentant le Cabinet Office, fait valoir que les pouvoirs conférés aux enquêtes par la loi de 2005 sur les enquêtes ne s’étendent pas à la contrainte de documents sans rapport avec le travail d’une enquête, et que les avis de preuve « doivent être limités par référence à la pertinence ».

Sir James a déclaré dans des arguments écrits que le Cabinet Office « comprend bien » le souci de Lady Hallett de s’assurer qu’elle dispose de tout le matériel dont elle a besoin pour parvenir à « des conclusions fondées sur les questions sur lesquelles elle enquête ».

Il a ajouté: «Le Cabinet Office partage cette préoccupation et a cherché, et continuera de chercher, à aider l’enquête, notamment en fournissant des documents pertinents.

« Cette demande de contrôle judiciaire est présentée parce qu’il existe de réelles inquiétudes quant au fait que des individus, des fonctionnaires subalternes, des ministres et des ministères actuels et anciens ne soient pas tenus de fournir des documents sans rapport avec le travail de l’enquête.

«Cette préoccupation, de garantir une distinction appropriée entre les éléments pertinents et non pertinents, est une préoccupation légitime en principe et en soi, d’autant plus qu’il s’agit de pouvoirs obligatoires.

«Il est accentué par le fait que des éléments non pertinents contiennent« des références à des informations personnelles et familiales, y compris des questions de maladie et de discipline »et« des commentaires de nature personnelle sur des individus identifiés ou identifiables qui ne sont pas liés à Covid-19 ou au rôle des individus dans lien avec la réponse à celui-ci », et peut bien être sensible pour toute une variété de raisons – par exemple en rapport avec la vie privée, en rapport avec d’autres aspects du travail du gouvernement, ou simplement en rapport avec la nature informelle du genre de communication qui se produit sur WhatsApp.

Il a ajouté : « Si les avis sont correctement limités aux éléments pertinents, et si la porte n’est pas ouverte à l’exercice de pouvoirs de contrainte dans des avis très largement formulés sur la base que presque tout doit être qualifié de potentiellement pertinent, le travail de l’enquête sera ne pas être entravé d’un iota dans la pratique.

« Ils recevront, et le public peut être entièrement sûr qu’ils recevront, chaque morceau de matériel pertinent.

« En termes purement pratiques, il y a des risques bien plus grands attachés au type d’approche qui a été prise ici par l’enquête – des risques que l’enquête soit inondée de matériel, en grande partie non pertinent ; les risques que leurs ressources soient détournées vers des exercices d’examen qu’ils ne devraient pas et n’ont pas besoin d’entreprendre ; et les risques en conséquence que leur rapidité et leur efficacité mettent en péril.

La dispute avec l’enquête est centrée sur les messages WhatsApp, les journaux intimes et les cahiers personnels de M. Johnson, que l’ancien Premier ministre a remis fin mai au Cabinet Office sous une forme non expurgée.

Les documents judiciaires déposés le 1er juin ont révélé que les messages WhatsApp transmis aux fonctionnaires ne datent que de mai 2021.

Dans une déclaration à l’enquête, la haute fonctionnaire Ellie Nicholson a déclaré que les avocats de M. Johnson n’avaient pas fourni de « réponse substantielle » à une demande du Cabinet Office pour son ancien téléphone portable.

Mme Nicholson a déclaré que le Cabinet Office avait reçu les messages WhatsApp de M. Johnson mercredi après-midi et examinait le matériel « pour les sensibilités à la sécurité nationale et le matériel sans ambiguïté non pertinent, et les expurgations appropriées sont appliquées ».

Elle a ajouté: « Dans ce matériel, il n’y a pas de communications WhatsApp avant mai 2021. Je comprends que c’est parce qu’en avril 2021, à la lumière d’une faille de sécurité très médiatisée, M. Johnson a mis en œuvre des conseils de sécurité concernant le téléphone portable qu’il avait. avait jusqu’à ce moment-là.

M. Johnson a été contraint de changer de téléphone portable en 2021 après qu’il est apparu que son numéro était accessible au public en ligne depuis 15 ans.

L’ancien Premier ministre a écrit à l’enquête après que le Cabinet Office a lancé le contrôle judiciaire, disant qu’il était « plus qu’heureux » de remettre ses messages et carnets WhatsApp non expurgés directement à l’enquête.

On pense qu’il a écrit au Cabinet Office pour demander si un support technique et de sécurité peut être fourni pour aider à récupérer le contenu sur l’appareil sans compromettre la sécurité.

L’audience, devant Lord Justice Dingemans et M. le juge Garnham, doit commencer à 10h30 vendredi et se terminer lundi.