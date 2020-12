MADISON, Wisconsin (AP) – La Cour suprême du Wisconsin a refusé jeudi d’entendre le procès du président Donald Trump tentant d’annuler sa défaite face au démocrate Joe Biden dans l’État du champ de bataille, affirmant que l’affaire devait d’abord se retrouver devant les tribunaux inférieurs.

La défaite juridique était la dernière d’une série de pertes pour les poursuites post-électorales de Trump. Les juges de plusieurs États du champ de bataille ont rejeté ses allégations de fraude ou d’irrégularités.

Trump avait demandé à la Cour suprême du Wisconsin de disqualifier plus de 221000 bulletins de vote dans les deux plus grands comtés démocrates de l’État, alléguant des irrégularités dans la manière dont les votes par correspondance étaient administrés. Son procès faisait écho aux affirmations qui avaient été précédemment rejetées par les responsables électoraux de ces comtés lors d’un recomptage qui avait à peine affecté la marge de victoire de Biden d’environ 20700 voix.

Trump avait voulu que la Cour suprême du Wisconsin, contrôlée par les conservateurs, prenne l’affaire directement, affirmant qu’il n’y avait pas assez de temps pour mener la bataille juridique en commençant par un tribunal inférieur étant donné la date imminente du 14 décembre où les électeurs présidentiels ont voté. Mais les avocats du gouverneur Tony Evers et du département d’État de la Justice ont fait valoir que la loi exigeait que le procès commence par les tribunaux inférieurs.

Le tribunal a statué 4-3 contre Trump, le juge Brian Hagedorn se joignant à trois juges libéraux pour rejeter la pétition. L’ordonnance indiquait que Trump pouvait déposer une plainte devant la cour de circuit.

On ne savait pas immédiatement si Trump continuerait de poursuivre l’affaire devant les tribunaux inférieurs. Sa porte-parole de campagne n’a pas immédiatement renvoyé un message demandant un commentaire. Trump a déposé mercredi une action en justice similaire devant le tribunal fédéral.

Hagedorn a déclaré que la loi était claire que Trump devait intenter son procès devant les tribunaux inférieurs où les différends factuels peuvent être résolus.

«Nous faisons bien en tant qu’organe judiciaire de respecter des normes judiciaires éprouvées par le temps, même – et peut-être surtout – dans les affaires très médiatisées», a écrit Hagedorn.

La juge en chef Patience Roggensack, écrivant pour la minorité, a déclaré qu’elle aurait pris l’affaire, l’a renvoyée aux tribunaux inférieurs pour des conclusions factuelles, qui pourraient ensuite être renvoyées à la Cour suprême pour décision.

Elle a noté qu’en ne prenant pas l’affaire maintenant, «il y a des contraintes de temps importantes qui peuvent nous empêcher de trancher des questions juridiques importantes qui demandent une résolution par la Cour suprême du Wisconsin.»

Le procès de Trump a contesté des procédures qui sont en place depuis des années et qui n’ont jamais été jugées illégales.

Il a affirmé qu’il y avait des milliers de bulletins de vote par correspondance sans demande écrite au dossier. Il a fait valoir que le journal électronique créé lorsqu’un électeur demande un bulletin de vote en ligne – de la manière dont la grande majorité est demandée – ne respecte pas la lettre de la loi.

Il a également contesté plus de bulletins de vote où les greffiers électoraux ont rempli les informations d’adresse manquantes sur l’enveloppe de certification où le bulletin de vote est inséré, même si la pratique est acceptée depuis longtemps dans le Wisconsin et que la commission électorale de l’État a dit aux greffiers que tout allait bien.

Et Trump a contesté les bulletins de vote par correspondance où les électeurs se sont déclarés «confinés pour une durée indéterminée», un statut qui les dispense de présenter une pièce d’identité avec photo pour voter, et qui a été beaucoup plus utilisé cette année en raison de la pandémie. La Cour suprême du Wisconsin a statué en mars qu’il appartenait aux électeurs individuels de déterminer leur statut.

Les avocats du gouverneur démocrate Tony Evers ont qualifié le procès d ‘«assaut contre la démocratie» et ont exhorté le tribunal à ne pas accepter la compétence initiale de l’affaire.

«Le (procès) du président Trump ne cherche rien de moins que d’annuler la volonté de près de 3,3 millions d’électeurs du Wisconsin», ont déclaré les avocats d’Evers dans des documents déposés auprès du tribunal. «C’est une attaque choquante et scandaleuse contre notre démocratie. … Il essaie simplement de saisir les votes électoraux du Wisconsin, même s’il a perdu les élections dans tout l’État.

Deux autres poursuites intentées par des conservateurs sont toujours en cours auprès de la Cour suprême du Wisconsin qui cherche à invalider les bulletins de vote lors de l’élection présidentielle. En plus du procès fédéral de Trump, il y en a un autre devant le tribunal fédéral avec des revendications similaires de Sidney Powell, un avocat conservateur qui a été retiré de l’équipe juridique de Trump.

Le Wisconsin a certifié cette semaine la victoire de Biden, ouvrant la voie à une liste électorale démocrate choisie plus tôt pour voter les 10 votes électoraux de l’État à sa place.