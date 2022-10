La haute cour du Tennessee annule l’ordonnance d’enquête sur la mort de la chanteuse country Naomi Judd

La haute cour du Tennessee a retiré une décision qui obligeait la police à rendre publique son enquête sur la mort de la chanteuse country Naomi Judd.

La Cour suprême de l’État n’a pas statué sur la possibilité de divulguer les dossiers, mais a renvoyé l’affaire devant le tribunal inférieur pour une autre audience.

La famille de Naomi Judd a déposé une requête en justice en août pour sceller les rapports de police et les enregistrements effectués lors de l’enquête sur la mort de la star de la country.

Les enregistrements contenaient des interviews vidéo et audio avec les membres de la famille de Judd après son décès. La divulgation de ces détails entraînerait “un traumatisme important et un préjudice irréparable”, a déclaré sa famille.

La famille de Judd a déposé la requête devant le tribunal de la chancellerie du comté de Williamson dans le Tennessee, car le dépôt a été fait au nom du mari de la défunte chanteuse Larry Strickland et de ses filles Ashley et Wynonna.

Le chancelier du comté de Williamson, Joseph A. Woodruff, a statué contre la famille Judd le 31 août, rejetant leur demande d’injonction pour garder les dossiers privés pendant qu’ils poursuivent leur action en justice. Les documents “ne semblent relever d’aucune exception reconnue à la loi sur les documents publics”, a constaté Woodruff.

En outre, le chancelier a statué que des enregistrements spécifiques dans le dossier de la police étaient des enregistrements publics, y compris des images de caméras corporelles prises à l’intérieur du domicile de Judd. Mais la Cour suprême du Tennessee a contesté cette partie de l’ordonnance du chancelier.

La haute cour du Tennessee a annoncé jeudi que Woodruff n’aurait pas dû déterminer quels documents spécifiques sont publics ou privés sans une audience complète sur la question.

Le tribunal a annulé la décision antérieure de Woodruff et renvoyé l’affaire devant le tribunal de la chancellerie pour une nouvelle audience.

Pendant ce temps, les filles de la défunte star country Wynonna et Ashley Judd ont réfléchi à l’héritage de leur mère avant une tournée de 11 villes. Les fans auront l’occasion de rendre hommage et de se réjouir de la musique de la légende country.

L’actrice et humanitaire Ashley Judd a consacré sa vie aux questions de justice sociale, devenant ambassadrice de bonne volonté pour l’UNFPA.

“Je pense vraiment que notre plaidoyer était mutuel et réciproque”, a déclaré Ashley Judd. “Je sais qu’après beaucoup de mes forums plus publics, elle me… me disait… qu’elle était captivée par mon audace.”

Wynonna Judd a déclaré que les fans sont devenus nostalgiques de la musique qui leur donne de bons souvenirs.

“Je pense que les gens veulent quelque chose de réel. Je pense qu’ils veulent quelque chose dont ils se souviennent”, a déclaré Wynonna Judd.

Après la mort de leur mère, Wynonna Judd a déclaré qu’elle avait tendu la main et demandé de l’aide, tout en se donnant du temps pour pleurer seule.

“Je fais des choses qui me font me sentir vivant la plupart du temps, puis j’appelle mon conseiller en deuil et je lui dis:” J’ai vraiment du mal aujourd’hui … “, a déclaré Judd.

“Tendre la main est absolument essentiel, et je suis meilleur dans ce domaine aujourd’hui…”

