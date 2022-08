La Haute Cour du Royaume-Uni déclare que l’Arabie saoudite n’est pas à l’abri d’une contestation judiciaire concernant un logiciel espion contre un résident britannique | Actualités scientifiques et techniques

Un militant des droits de l’homme s’est vu accorder la possibilité de poursuivre le Royaume d’Arabie saoudite après avoir allégué que des agents saoudiens l’avaient agressé et avaient infecté ses iPhones avec des logiciels espions.

La Haute Cour a jugé vendredi que Royaume d’Arabie Saoudite (KSA) n’a pas l’immunité de faire face à la contestation judiciaire en vertu de la loi de 1978 sur l’immunité des États.

Ghanem Al-Masarir, 41 ans, est un satiriste sur YouTube et un militant qui vit en Angleterre depuis 2003.

Il “a été impliqué de manière proéminente dans la campagne pour la réforme politique et les droits de l’homme en Arabie saoudite”, selon le résumé de sa plainte par la Haute Cour.

M. Al-Masarir affirme que l’Arabie saoudite a piraté ses téléphones à l’aide d’un logiciel espion développé par la société israélienne NSO Group, qui a depuis été sanctionnée par le gouvernement américain pour son implication dans des violations présumées des droits de l’homme.

Son affirmation est que le logiciel espion a permis au personnel du régime saoudien “d’accéder à son microphone et à sa caméra pour entendre et enregistrer ce qu’il faisait”, disent ses avocats à Leigh Day.

Il a également été agressé lors d’une attaque à l’extérieur de Harrods à Knightsbridge, dans le centre de Londres, le 31 août 2018 – la même année où il a obtenu l’asile au Royaume-Uni – par des personnes qui, selon lui, agissaient au nom du régime saoudien.

Les avocats représentant l’Arabie saoudite ont fait valoir qu’il n’y avait aucune preuve qu’elle était responsable de l’infection téléphonique présumée ou que l’agression avait été commise au nom du royaume.

Image:

M. Al-Masarir dirige une chaîne YouTube



M. Al-Masarir avait été informé de la surveillance par le personnel du Citizen Lab, un laboratoire interdisciplinaire basé à l’Université de Toronto.

Le Citizen Lab a mis en lumière de nombreux cas de logiciels espions et d’atteintes potentielles aux droits de l’homme, notamment l’utilisation présumée de l’outil à l’intérieur de Downing Street.

Il a décrit la décision d’aujourd’hui – qui s’est prononcée contre l’affirmation de la KSA selon laquelle elle était à l’abri d’être traînée devant un tribunal anglais pour les actions présumées – comme un “énorme soulagement”.

“L’impact de l’agression et du ciblage avec des logiciels espions, qui, je crois, a été orchestré par le Royaume d’Arabie saoudite, a eu un effet profond sur ma vie”, a-t-il déclaré dans un communiqué suite à la décision.

“Je ne me sens plus en sécurité et je regarde constamment par-dessus mon épaule. Je ne me sens plus capable de parler au nom du peuple saoudien opprimé parce que je crains que tout contact avec des personnes à l’intérieur du Royaume ne les mette en danger.

“J’ai hâte de présenter mon dossier complet au tribunal dans l’espoir de pouvoir enfin demander des comptes au Royaume pour les souffrances qu’ils m’ont causées”, a-t-il ajouté.