La Haute Cour du Nevada ordonne le rejet de l’affaire d’abus sexuel de Chasing Horse, mais déclare que les accusations peuvent être déposées à nouveau

LAS VEGAS– La Cour suprême du Nevada a ordonné le licenciement de un vaste acte d’accusation pour abus sexuels contre Nathan Chasing Horse, tout en laissant ouverte la possibilité que des accusations soient portées à nouveau dans une affaire qui a provoqué une onde de choc dans tout le pays indien et a conduit à davantage d’accusations criminelles aux États-Unis et au Canada.

Les procédures dans le Affaire pénale de 18 chefs d’accusation sont à l’arrêt depuis plus d’un an alors que l’ancien acteur de « Danse avec les loups » le contestait. La décision du tribunal, composée de sept membres, rendue jeudi, annule les décisions antérieures maintenir les accusations par un panel de trois membres de la Haute Cour et un juge de l’État.

Kristy Holston, la principale défenseure publique adjointe représentant Chasing Horse, avait fait valoir qu’une définition du toilettage présentée au grand jury sans témoignage d’expert entachait le dossier de l’État. Holston a déclaré que les procureurs n’avaient pas non plus fourni au grand jury des preuves qui auraient pu jeter un doute sur les allégations portées contre Chasing Horse, y compris ce qu’elle a décrit comme des déclarations incohérentes faites par l’une des victimes.

La Haute Cour a accepté.

« La combinaison de ces deux erreurs évidentes sape notre confiance dans la procédure du grand jury et a causé un préjudice intolérable au fonctionnement indépendant de la procédure du grand jury », a déclaré le tribunal dans son ordonnance cinglante.

La décision ordonne au juge chargé de l’affaire devant le tribunal de district du comté de Clark de rejeter l’acte d’accusation sans préjudice, ce qui signifie que les accusations contre Chasing Horse peuvent être déposées à nouveau. Mais l’ordonnance de non-lieu ne prendra pas effet immédiatement, car les procureurs ont également la possibilité de demander à la Haute Cour de reconsidérer sa décision dans un délai de 25 jours.

« Les allégations contre Chasing Horse sont incontestablement sérieuses et nous n’exprimons aucune opinion sur la culpabilité ou l’innocence de Chasing Horse », indique l’ordonnance.

Holston a refusé de commenter. Le procureur de district Steve Wolfson, dans un communiqué publié jeudi, a qualifié la décision du tribunal de « seulement un revers mineur ».

« Mon bureau s’engage à ressusciter les accusations dans cette affaire », a déclaré Wolfson, « et nous n’aurons de repos que lorsque nous aurons obtenu justice au nom des victimes dans cette affaire ».

Chasing Horse est accusé d’agression sexuelle sur mineur, d’enlèvement et de maltraitance sur enfant. Il a plaidé non coupable.

L’homme de 48 ans est en détention depuis son arrestation en janvier dernier près de la maison du nord de Las Vegas qu’il aurait partagée avec cinq épouses. Il est peu probable qu’il soit libéré, même après la décision de la Haute Cour, car il fait face à des accusations dans au moins quatre autres juridictionsnotamment au tribunal de district américain du Nevada et dans la réserve indienne de Fort Peck au Montana.

Chasing Horse est surtout connu pour avoir interprété Smiles A Lot dans le film « Dances with Wolves » de 1990. Mais au cours des décennies qui ont suivi son apparition dans le film oscarisé, selon les autorités, il s’est bâti une réputation de guérisseur autoproclamé parmi les tribus et a voyagé à travers l’Amérique du Nord pour accomplir des cérémonies de guérison.

Il est accusé d’avoir utilisé cette position pour accéder aux filles et aux femmes vulnérables à partir du début des années 2000, diriger une secte et prendre des femmes mineures. Les autorités ont déclaré que l’une des épouses avait été offerte à Chasing Horse comme « cadeau » lorsqu’elle avait 15 ans, tandis qu’une autre « est devenue épouse » après avoir eu 16 ans.

Chasing Horse est également accusé d’avoir enregistré des agressions sexuelles et d’avoir organisé des relations sexuelles avec les victimes pour d’autres hommes qui l’auraient payé.

Ses problèmes juridiques se sont déroulés au même moment où les législateurs et les procureurs des États-Unis le faisaient. canaliser plus de ressources dans des affaires impliquant des femmes autochtones, y compris la traite des personnes et les meurtres. Chasing Horse est né dans la réserve Rosebud dans le Dakota du Sud, qui abrite les Sicangu Sioux, l’une des sept tribus de la nation Lakota.