La Haute Cour du Nebraska doit décider si les résidents ayant un casier judiciaire peuvent voter

OMAHA, Neb. — Des milliers d’habitants du Nebraska ayant un casier judiciaire apprendront mercredi s’ils pourront voter lors des élections très disputées du mois prochain après que la Cour suprême du Nebraska aura rendu sa décision sur un procès visant à restaurer leurs droits de vote.

La Haute Cour de l’État a entendu en août les arguments d’un procès contestant la décision des plus hauts responsables électoraux de l’État d’ignorer une nouvelle loi de l’État rétablissant le droit de vote de ceux qui ont été reconnus coupables d’un crime.

La décision intervient quelques jours seulement avant la date limite fixée par l’État pour s’inscrire sur les listes électorales aux élections générales du 5 novembre.

Brad Christian-Sallis, directeur de l’organisation d’engagement civique à but non lucratif Nebraska Table, a déclaré avoir entendu des personnes ayant un casier judiciaire qui attendaient avec impatience de voter non seulement pour la course à la présidentielle, mais aussi pour les courses nationales et locales qui affectent leurs quartiers et leurs écoles.

«Cela a vraiment causé beaucoup d’anxiété et de frustration», a-t-il déclaré.

Secrétaire d’État Bob Evnen ont ordonné aux responsables électoraux du comté de ne pas inscrire les personnes condamnées pour crime aux élections de novembre après que le procureur général de l’État, Mike Hilgers, ait déclaré en juillet que la nouvelle loi était inconstitutionnelle. Evnen avait demandé cet avis à Hilgers.

L’Union américaine des libertés civiles poursuivi au nom de plusieurs résidents du Nebraska qui se verraient refuser le droit de vote en vertu de la directive d’Evnen. La décision d’Evnen étant intervenue quelques semaines seulement avant les élections de novembre, l’ACLU a demandé de porter le procès directement devant la Cour suprême du Nebraska, et la Haute Cour a accepté.

L’ordre d’Evnen pourrait empêcher plus de 7 000 habitants du Nebraska de voter lors des prochaines élections, a déclaré l’ACLU. Beaucoup d’entre eux résident dans le 2e district du Congrès, centré sur Omaha, au Nebraska, où se trouvent à la fois le course à la présidence et le Congrès pourrait être en jeu. Dans un État républicain par ailleurs fiable, le district a accordé à deux reprises un vote électoral à des candidats démocrates à la présidentielle – une fois à Barack Obama en 2008 et une autre fois à Joe Biden en 2020.

Civic Nebraska, un groupe de défense axé, entre autres, sur le droit de vote, est un plaignant nommé dans le procès visant à forcer les représentants de l’État à promulguer la nouvelle loi.

« Chaque fois que la décision sera prise, nous avons un plan pour organiser des campagnes d’inscription et faire passer le message », a déclaré le coordinateur du rétablissement des droits de vote du groupe, Noah Rhoades, dans une lettre ouverte aux électeurs la semaine dernière.

La nouvelle loi, adoptée par la législature du Nebraska plus tôt cette année et souvent désignée par son numéro de projet de loi, LB20rétablit immédiatement le droit de vote des personnes qui ont purgé avec succès les termes de leur peine criminelle.

L’avis du procureur général indique que la nouvelle loi viole la séparation des pouvoirs inscrite dans la constitution de l’État, car il estime que seul le Conseil des grâces du Nebraska a le pouvoir de rétablir le droit de vote d’une personne par le biais d’une grâce.

Les grâces sont difficiles à obtenir au Nebraska, ce qui oblige les personnes reconnues coupables de crimes à attendre 10 ans après leur peine avant même de déposer une demande de grâce, et sont rarement accordées. Le Conseil des grâces est composé de trois membres : Evnen, Hilgers et le gouverneur Jim Pillen. Tous trois sont des républicains qui ont exprimé leur opposition au rétablissement du droit de vote des personnes ayant un casier judiciaire.

L’opinion de Hilgers a également jugé inconstitutionnelle une loi d’État de 2005 qui rétablissait le droit de vote des personnes condamnées pour crime deux ans après avoir purgé leur peine. Si cette loi est jugée inconstitutionnelle, elle pourrait priver du droit de vote des dizaines de milliers d’habitants du Nebraska qui ont eu le droit de voter au cours des 19 dernières années.

Evnen a déclaré qu’il n’avait pas pris de mesures pour rayer des listes électorales les personnes condamnées pour crime et qui s’étaient inscrites légalement sur les listes électorales en vertu de la loi de 2005. Mais cela n’a guère apaisé les inquiétudes des personnes qui peuvent voter légalement depuis des années, a déclaré Christian-Sallis.

«Je passe beaucoup de temps aux portes à parler aux électeurs et à la communauté en général et je rencontre beaucoup de gens qui allaient être éligibles en vertu de la LB20 et qui ne savent plus s’ils étaient ou non autorisés à s’inscrire pour voter. », a-t-il déclaré.

Leur préoccupation n’est pas sans fondement. Les États dirigés par les Républicains ont historiquement rendu difficile le vote des personnes reconnues coupables d’un crime, et même dans les États où les lois ont rétabli certains de ces droits, certains dirigeants du GOP ont semé la confusion – et la peur – sur qui peut et ne peut pas voter.

En Floride, les électeurs ont approuvé un amendement constitutionnel en 2018 visant à rétablir le droit de vote des personnes condamnées pour crime. Mais trois ans plus tard, le gouverneur républicain Ron DeSantis a créé une unité pour cibler les « crimes électoraux » qui a arrêté 20 personnes pour des délits qui avaient cherché à voter. L’action a mis en évidence le processus déroutant que la Floride utilise pour déterminer si les personnes reconnues coupables de crimes peuvent voter, et plusieurs des accusés ont déclaré qu’ils l’étaient. confus par les arrestations parce que les responsables électoraux leur avaient permis de s’inscrire sur les listes électorales.

Un rapport publié la semaine dernière par The Sentencing Project a révélé que 4 millions d’Américains ne pourront pas voter le 5 novembre en raison des lois les privant du droit de vote.

Christian-Sallis espère que la Cour suprême du Nebraska suivra l’exemple de deux douzaines d’autres États qui ont pris la décision de rétablir le droit de vote des personnes ayant des antécédents criminels.

« Ce que cela signifie réellement en fin de compte, c’est la possibilité de participer à notre démocratie et de réellement s’engager à nouveau auprès de leurs communautés d’une manière qu’ils n’ont pas pu faire », a-t-il déclaré.