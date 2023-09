La Haute Cour du Myanmar refuse d’entendre les appels de Suu Kyi dans 5 affaires où les peines ont déjà été commuées

BANGKOK — La Cour suprême du Myanmar a refusé d’entendre les appels spéciaux de la dirigeante déchue du pays, Aung San Suu Kyi, contre ses condamnations dans cinq affaires pour lesquelles le chef du gouvernement militaire lui a déjà gracié plus tôt ce mois-ci, a déclaré jeudi un responsable judiciaire.

Malgré l’amnistie, l’équipe juridique de Suu Kyi poursuit la procédure d’appel pour prouver son innocence, a déclaré le responsable juridique.

Les appels spéciaux – qui ont été rejetés mardi par le tribunal de la capitale Naypyitaw – incluent la violation des restrictions liées au coronavirus, l’importation et la possession illégales de talkies-walkies, ainsi que la sédition, a déclaré le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’est pas autorisé à divulguer des informations sur la décision.

Il s’agit des premières condamnations de Suu Kyi après son arrestation lorsque l’armée a pris le pouvoir en février 2021.

Ses partisans et des experts juridiques indépendants affirment qu’une série d’accusations portées contre elle, portées pour la plupart par le gouvernement militaire, étaient politiquement motivées dans le but de la discréditer et de légitimer la prise de pouvoir par l’armée tout en l’empêchant de revenir en politique.

Le 1er août, le général Min Aung Hlaing, chef du gouvernement militaire, a émis une ordonnance de grâce graciant Suu Kyi pour les cinq cas pour lesquels elle a été condamnée à six ans de prison au total. Cela a réduit la peine totale de prison infligée à l’ancien dirigeant de 78 ans, passant de 33 ans initialement pour 19 cas au total à 27 ans pour 14 autres cas.

L’ordre a été émis dans le cadre d’une amnistie plus large accordée à plus de 7 000 prisonniers à l’occasion d’une fête religieuse dans ce pays à majorité bouddhiste.

Des informations ont été rapportées le mois dernier selon lesquelles Suu Kyi pourrait être assignée à résidence dans le cadre de la grâce, mais le gouvernement contrôlé par l’armée ne les a pas confirmées. Le responsable judiciaire a déclaré que ses avocats lui avaient envoyé de la nourriture et d’autres produits de première nécessité lundi via des fonctionnaires de la prison de Naypyitaw.

Le responsable juridique, qui connaît les plaintes déposées contre Suu Kyi, a déclaré que le tribunal avait fixé au 5 septembre « une audience sur l’opportunité d’accepter » six autres appels spéciaux déposés au nom de Suu Kyi pour réduire sa peine. Les six cas incluent des allégations selon lesquelles elle aurait abusé de son pouvoir pour louer des parcelles de terrain et des propriétés à Naypyitaw et à Yangon, la plus grande ville du pays, à des prix inférieurs à ceux du marché pour une fondation portant le nom de sa mère qu’elle présidait.

Les appels spéciaux constituent généralement la dernière étape de la procédure de plaidoyer au Myanmar. Toutefois, elles peuvent être réexaminées par le Tribunal d’appel spécial ou le Tribunal plénier si le juge en chef y voit un aspect d’intérêt public.

Les appels contre la condamnation de Suu Kyi pour des accusations telles que fraude électorale, violation des lois sur le secret officiel et six autres affaires de corruption sont toujours en cours de traitement, ont déclaré plusieurs responsables judiciaires.

Son équipe juridique a été confrontée à plusieurs obstacles, notamment l’impossibilité de la rencontrer.

Ils ont demandé à cinq reprises l’autorisation de rencontrer Suu Kyi depuis leur dernière rencontre en personne en décembre, mais n’ont reçu aucune réponse, a déclaré jeudi le responsable juridique.