La haute cour du Michigan pose la question de l’avortement au scrutin de novembre

LANSING, Michigan (AP) – Les électeurs décideront d’inscrire ou non le droit à l’avortement dans la Constitution du Michigan, a déclaré jeudi la Cour suprême de l’État, réglant la question un jour avant la fin du scrutin d’automne.

Le droit à l’avortement serait garanti si l’amendement était adopté le 8 novembre. Une loi de l’État de 1931 érige en crime la plupart des avortements, mais la loi a été suspendue en mai et un juge cette semaine l’a déclarée inconstitutionnelle.

Bien que des appels de cette décision soient probables, la loi serait annulée si les électeurs approuvaient l’amendement lors des élections d’automne.

Le 31 août, un conseil d’administration des élections d’État s’est retrouvé dans l’impasse selon les partis sur la question de savoir si l’initiative d’avortement devait figurer sur le bulletin de vote, les républicains votant non et les démocrates votant oui. Le vote 2-2 signifiait que la mesure n’était pas certifiée pour le scrutin.

Les partisans ont soumis plus de 700 000 signatures, franchissant facilement le seuil minimum. Mais les républicains et les opposants à l’avortement ont fait valoir que les pétitions avaient un espacement incorrect ou inexistant entre les mots et étaient déroutantes pour les électeurs.

Un groupe appelé Reproductive Freedom for All a exhorté la Cour suprême à intervenir et à ordonner au Conseil des solliciteurs d’État de l’ajouter au scrutin. Les responsables électoraux disent que vendredi est la date limite pour finaliser le scrutin complet.

“Nous serons prêts à respecter leur décision”, a déclaré la semaine dernière Tony Daunt, républicain et président du conseil d’administration, faisant référence à la Cour suprême.

Il y a des implications politiques au-delà de la question électorale elle-même.

Les démocrates affirment que la décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler Roe v. Wade mobilise les électeurs et aidera les candidats démocrates cet automne, lorsque les meilleures courses, y compris le gouverneur, le secrétaire d’État et le procureur général, seront sur le scrutin du Michigan. Ils désignent le Kansas conservateur, où les électeurs ont rejeté à une écrasante majorité une mesure qui aurait permis à la législature contrôlée par les républicains de resserrer les restrictions ou d’interdire purement et simplement la procédure.

La gouverneure démocrate Gretchen Whitmer a demandé à la Cour suprême de l’État de régler le statut de la loi de 1931, mais la cour n’a pas décidé d’intervenir.

Burnett a rapporté de Chicago.

Joey Cappelletti est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Joey Cappelletti et Sara Burnett, l’Associated Press