La haute cour du Michigan a demandé à une question de vote OK sur l’avortement

LANSING, Michigan (AP) – Un groupe de défense des droits à l’avortement a demandé jeudi à la Cour suprême du Michigan d’approuver une question de vote de novembre sur la question de savoir si le droit à l’avortement devrait être inscrit dans la constitution de l’État.

Reproductive Freedom for All a déposé sa demande auprès de la Haute Cour après que la commission de démarchage de l’État a rejeté la question du scrutin mercredi. Cet organe s’est retrouvé dans l’impasse 2-2 pour des raisons partisanes, une paire de commissaires républicains citant ce qu’ils ont appelé des erreurs d’espacement dans les pétitions appelant à la question du scrutin.

Les partisans du droit à l’avortement disent qu’il est important que les résidents de l’État puissent peser sur la question de l’avortement, en particulier en raison d’une loi de 1931 qui interdirait tous les avortements, sauf pour sauver la vie de la mère que les opposants à l’avortement espéraient voir déclenchée par les États-Unis. Infirmation par la Cour suprême de Roe v. Wade en juin. La loi a été bloquée par des mois de batailles judiciaires.

Dans le dossier, le groupe a demandé au tribunal d’ordonner au Conseil des solliciteurs d’État de certifier la question pour le scrutin de novembre, et de le faire d’ici mercredi. Cela donnerait aux membres du conseil le temps de certifier l’initiative avant la réunion du conseil le 9 septembre, qui est également la date limite fixée par la loi de l’État pour que le conseil certifie le vote au secrétaire d’État.

RFFA a fait valoir que les pétitions soumises par le groupe remplissaient toutes les conditions préalables pour figurer au scrutin du 8 novembre, à la fois en nombre de signatures et en format de pétition, et que le Conseil des solliciteurs d’État avait outrepassé son autorité, violant «son devoir légal clair», quand il a rejeté l’initiative.

RFFA a soumis plus de 750 000 signatures, ont écrit les avocats du groupe, ce qui en fait le plus grand nombre soumis pour une initiative de vote dans l’histoire de l’État. La loi de l’État exigeait un minimum d’environ 425 000 signatures valides.

Aucune partie n’a contesté que le groupe avait remis suffisamment de signatures, a noté la RFFA. Au lieu de cela, les opposants “ont recouru à l’hyperbole” concernant l’espacement du langage sur la pétition, qualifiant les petits espaces entre certains mots de “charabia” et “d’arguments incompréhensibles”, a déclaré le groupe dans son dossier. Ils soutiennent que la loi électorale du Michigan ne prévoit pas d’exigences d’espacement et ont déclaré que les opposants “sont incapables de désigner une seule personne qui n’a pas compris” la pétition.

Les opposants à l’initiative du scrutin ont déclaré que le conseil avait fait ce qu’il fallait en rejetant ce qu’ils appelaient une proposition « criblée d’erreurs, tout est permis ». Ils ont dit que l’initiative insèrerait du « charabia » dans la constitution de l’État.

“La Cour suprême du Michigan devrait également soutenir cette décision pour protéger notre constitution de leur vandalisme”, a déclaré Christen Pollo, de Citizens to Support Michigan Women and Children, après le vote de mercredi.

La RFFA a déclaré que le volume de signataires démontrait “un large soutien de la base”.

“Cette Cour devrait sauvegarder le droit du peuple à exercer son pouvoir politique et le protéger des interprétations tendues de la loi qui risquent de priver de leurs droits des centaines de milliers d’électeurs”, ont fait valoir les avocats.

Burnett a rapporté de Chicago.

Joey Cappelletti est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Joey Cappelletti et Sara Burnett, l’Associated Press