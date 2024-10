La Haute Cour du Maine examine l’éligibilité à l’immunité en vertu de la loi du Bon Samaritain

9 octobre — Il y a deux ans, une femme a appelé la police parce qu’elle soupçonnait qu’un homme arrêté sur l’autoroute à Brunswick était en train d’avoir un problème médical.

La police a inculpé l’homme, Billy Beaulieu, de crime OUI après avoir déterminé qu’il était sous influence. Mais Beaulieu aurait-il dû bénéficier de l’immunité en vertu de la loi du Bon Samaritain de l’État, qui vise à protéger les personnes qui signalent des surdoses à la police et celles soupçonnées de surdose ?

C’est ce que l’avocat de Beaulieu a demandé mercredi à la Cour judiciaire suprême du Maine.

La loi a été créée en 2019 pour encourager les gens à appeler à l’aide lorsqu’ils pensent qu’une personne a fait une surdose en accordant l’immunité contre les arrestations et les poursuites liées à la drogue à la personne qui fait une surdose, ainsi qu’à ceux qui appellent et apportent de l’aide. Il a été mis à jour à plusieurs reprises et a suscité de nombreux débats, y compris cette année pour exclure l’immunité des personnes accusées d’avoir opéré sous influence.

Ce changement n’était pas en vigueur lorsque Beaulieu a été inculpé et il ne peut pas s’appliquer rétroactivement à son cas.

Beaulieu a été inculpé environ un mois après qu’une femme a demandé à la police de vérifier une voiture « garée un peu de côté sur l’accotement gauche de la route », selon les archives judiciaires. Elle était passée à côté du véhicule deux fois en deux heures et avait déclaré plus tard dans un communiqué qu’elle craignait un « événement médical ».

Beaulieu a plaidé non coupable en octobre 2023 et a demandé que l’accusation soit rejetée, invoquant l’immunité accordée par la loi du Bon Samaritain. Mais le juge supérieur Thomas McKeon a estimé que les inquiétudes de la femme concernant un « événement médical » n’étaient pas suffisamment spécifiques pour déclencher l’immunité, ce qui, selon McKeon, ne s’applique légalement qu’aux préoccupations liées à une surdose.

On ne sait pas si Beaulieu faisait réellement une surdose, mais la police a déterminé que Beaulieu consommait de la drogue. Ils ont trouvé de la méthamphétamine sur lui et ont noté que ses yeux étaient dilatés et que son élocution était difficile.

Les avocats de Beaulieu et de l’État étaient divisés mercredi sur la question de savoir si McKeon avait fait le bon choix.

L’avocat de la défense Max Coolidge a soutenu que son interprétation aurait dû être plus large. Il a déclaré devant le tribunal que les gens pourraient être dissuadés d’appeler la police s’ils savent que cela pourrait entraîner l’arrestation d’une autre personne, ce qui irait à l’encontre de l’objectif de la loi.

« Je pense que nous devons interpréter cette loi aussi largement que possible pour sauver autant de vies que possible », a déclaré Coolidge. « Nous voulons une société dans laquelle les gens font confiance au 911 ou s’adressent à la police pour pouvoir obtenir de l’aide pour une autre personne sans craindre pour eux-mêmes, ou pour la personne qui les préoccupe, d’être arrêtée et potentiellement accusée d’un crime. »

Le bureau du procureur du comté de Cumberland a averti le tribunal qu’en vertu d’une interprétation large de la loi du Bon Samaritain, « des conséquences absurdes s’ensuivraient ».

« Le sens simple de la loi est clair », a soutenu l’étudiante avocate Clio Barr au nom du procureur. « La disposition d’immunité n’est déclenchée que si un agent des forces de l’ordre ou un professionnel de la santé est dépêché sur le lieu d’une urgence médicale en réponse à un appel à l’aide pour une surdose présumée liée à la drogue. »

INTENTION LÉGISLATIVE

Les juges ont passé une grande partie de leur temps mercredi à interroger les deux avocats sur l’intention du législateur et sur ce que voulaient les législateurs lorsqu’ils ont promulgué la loi du Bon Samaritain telle qu’elle était en vigueur fin 2022.

Coolidge a préconisé une interprétation large car il a déclaré que l’intention principale des législateurs était de sauver des vies.

« La loi en cause dans cette affaire vise à sauver des vies, et elle ne le fait que si… les citoyens concernés lui font confiance », a déclaré Coolidge.

Barr a fait valoir que si un policier n’a aucun contexte de surdose – ce que l’agent Patrick Scott n’avait pas, selon son rapport de police – l’immunité ne s’applique pas.

Barr a également fait valoir que la décision du législateur d’exclure les OUI de l’immunité plus tôt cette année témoigne de l’objectif de la loi, même si elle ne peut pas être appliquée de manière rétroactive.

« Cela souligne en outre le fait que l’intention législative derrière cela n’était pas de créer cette disposition d’immunité générale, mais d’être très étroite et précise dans son application quant au moment et à qui l’immunité s’applique », a-t-elle déclaré.

Coolidge a déclaré que le changement de cette année ne devrait avoir aucun poids.

D’une certaine manière, ces arguments reflétaient les mêmes que ceux avancés par les avocats de la défense et les procureurs plus tôt cette année lorsque le législateur a décidé d’exclure les OUI.

Dans son témoignage devant les législateurs, Shira Burns, qui dirige l’Association des procureurs du Maine, a cité deux cas dans lesquels des conducteurs avaient fait une overdose et s’étaient évanouis au volant.

L’une d’entre elles n’a pas été inculpée et son permis n’a jamais été suspendu, a déclaré Burns, car il a été déterminé, sur la base du rapport des appels au 911, qu’elle remplissait les conditions requises pour l’immunité. L’autre conducteur a été inculpé, a déclaré Burns, parce qu’un agent en congé l’a d’abord dénoncé pour « conduite erratique ».

Walter McKee, écrivant aux législateurs au nom de l’Association des avocats de la défense pénale du Maine, a déclaré que cela irait à l’encontre de l’objectif initial de la loi.

Il a déclaré que les législateurs ont promulgué la loi du Bon Samaritain après « des témoignages importants » sur la nécessité d’encourager les gens à appeler à l’aide qui autrement craindraient des poursuites.

« Ce projet de loi érode cette protection même, et s’il est adopté, il irait dans la direction opposée à celle visant à empêcher les gens de mourir », a écrit McKee. « Au lieu de cela, cela remettrait en place le problème précis lorsqu’il s’agit de quelqu’un qui appelle pour obtenir de l’aide pour une personne en surdose. »

Copiez le lien de l’histoire