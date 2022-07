La Haute Cour du Kerala louée pour avoir confirmé le droit de ne conserver que le nom de la mère dans les certificats

La Haute Cour du Kerala a déclaré dans une ordonnance historique que les enfants de mères célibataires et de victimes de viol peuvent vivre dans ce pays avec les droits fondamentaux à la vie privée, à la liberté et à la dignité, et a permis à une personne d’inclure le nom de sa mère seul dans le certificat de naissance, l’identité certificats et autres documents. Le juge PV Kunhikrishnan a déclaré que l’enfant d’une mère célibataire est également citoyen indien et que personne ne peut enfreindre les droits d’une telle personne.

L’ordonnance a également déclaré que personne ne peut s’immiscer dans la vie privée de ces personnes et que si cela se produisait, le tribunal veillerait à ce que leurs droits fondamentaux soient protégés. L’ordre est venu après une pétition d’un homme, qui est le fils d’une mère célibataire, dont le nom du père était différent dans trois documents. Le juge Kunhikrishnan a également invoqué le nom de Karna du Mahabharata à cet égard.

Les médias sociaux ont salué l’étape progressiste et ont envoyé leurs félicitations à la haute cour.

En suivant les précédents passés, la Haute Cour du Kerala rend un jugement louable et pratique. Toutes les institutions publiques et privées doivent être sensibilisées à cette norme. #lawbatra pic.twitter.com/cYrXy767Ig — Hémant Batra (@LawBatra) 25 juillet 2022

J’espère que tous les bureaux du gouvernement en prendront note ou cela deviendra une bataille répétée pour les mères célibataires comme moi ! https://t.co/OBITgeKJud – Pooja Priyamvada (Elle / Elle) (@SoulVersified) 25 juillet 2022

Coup de chapeau à vous, Milord. Les choses semblent sombres, mais tout n’est pas perdu. Bien fait. 👏 https://t.co/lp3VnzKlv5 – LOL avant la tempête🎭 (@Gr8GigOnTheSly) 25 juillet 2022

Un tel jugement merveilleux .. mieux vaut tard que jamais 👏 https://t.co/eHomzwsOZJ — Surochita Dutta (@SurochitaDutta) 25 juillet 2022

« Les enfants de mères célibataires et les enfants de victimes de viol peuvent également vivre dans ce pays avec les droits fondamentaux à la vie privée, à la liberté et à la dignité. Personne ne peut s’immiscer dans sa vie personnelle, et si cela se produit, la Cour constitutionnelle de ce pays protégera ses droits fondamentaux », a déclaré l’ordonnance.

Le tribunal a également déclaré que l’État devrait protéger les citoyens de toutes sortes comme égaux aux autres citoyens sans divulguer leur identité et leur vie privée. “Sinon, ils feront face à des souffrances mentales inimaginables”, a-t-il déclaré. “Nous voulons une société sans personnages comme ‘Karna’, qui maudit sa vie à cause de l’insulte qu’il a subie pour ne pas savoir où se trouvaient ses parents. Nous voulons le vrai courageux ‘Karna’ qui était le vrai héros et combattant dans ‘Mahabharata’. Notre Constitution et les Cours constitutionnelles les protégeront tous et la nouvelle ère « Karnas » peut vivre comme n’importe quel autre citoyen avec dignité et fierté », a déclaré le juge Kunhikrishnan.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici