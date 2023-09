La Haute Cour du Kerala interdit l’entraînement aux armes par RSS à l’intérieur du temple de Sarkara Devi

La Haute Cour du Kerala a déclaré qu’aucun exercice de masse ni entraînement aux armes ne serait autorisé dans les locaux du temple Sarkara Devi, dans le district de Thiruvananthapuram. Le temple est sous la direction du Travancore Devaswom Board (TDB).

La décision du tribunal est intervenue alors qu’il traitait d’une requête de deux fidèles sollicitant une ordonnance visant à empêcher « l’utilisation illégale et l’occupation non autorisée » des locaux du temple par le RSS et ses membres.

La Haute Cour a ordonné à la police de fournir l’assistance nécessaire pour le strict respect d’une ordonnance antérieure du TDB interdisant les « shakhas » (branches) RSS et les exercices de masse dans les sanctuaires gérés par le conseil.

« Aucun exercice de masse ou pratique d’armes (sic) ne sera autorisé dans les locaux dudit temple, qui est sous la direction du conseil de Travancore Devaswom. L’officier du commissariat de police de Chirayinkeezhu apportera l’assistance nécessaire à l’agent administratif pour assurer le strict respect de l’interdiction… », ont déclaré les juges Anil K Narendran et PG Ajithkumar dans une ordonnance récente.

Le TDB, qui gère les temples du Kerala, a publié le 18 mai une nouvelle circulaire demandant aux autorités de suivre strictement son ordre antérieur interdisant les « shakhas » (branches) RSS ou les exercices de masse dans les sanctuaires qui lui dépendent.

Dans cette circulaire, le TDB a déclaré que des mesures sévères seraient prises contre les responsables qui refusent de suivre son ordonnance de 2021 à cet égard.

Le TDB avait publié en 2016 une circulaire interdisant tout type d’entraînement aux armes dans les complexes des temples par le RSS. Plus tard, le 30 mars 2021, le conseil d’administration a réédité la circulaire demandant aux responsables d’agir.

En 2016, Kadakampally Surendran, alors ministre du Devaswom, avait affirmé que le RSS tentait de transformer des temples en entrepôts d’armes au Kerala et que le gouvernement avait reçu un grand nombre de plaintes à cet égard.

