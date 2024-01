La Haute Cour du Kenya déclare inconstitutionnelle le déploiement de policiers nationaux en Haïti

NAIROBI, Kenya (AP) — La Haute Cour du Kenya a bloqué vendredi le Déploiement de la police kenyane soutenu par l’ONU officiers en Haïti pour aider les Un pays des Caraïbes maîtrise la violence des gangs.

Le parlement du Kenya a adopté une motion en novembre, permettant le déploiement de 1 000 officiers pour diriger une force multinationale en Haïti. Mais le juge Chacha Mwita a déclaré que le Conseil national de sécurité du Kenya, dirigé par le président, n’a pas le pouvoir de déployer une police régulière à l’extérieur du pays.

« Il n’est pas contesté qu’il n’y a pas d’accord de réciprocité entre le Kenya et Haïti et pour cette raison, il ne peut y avoir de déploiement de police dans ce pays », a déclaré Mwita.

Le juge a déclaré que l’offre du Kenya était noble mais qu’elle devait être exécutée conformément à la constitution.

Mwita a pris cette décision en réponse à une demande du chef du Parti de la Troisième Voie, Ekuru Aukot, qui affirmait que le gouvernement projet d’envoyer les officiers en Haïti était illégal.

Le porte-parole du gouvernement kenyan, Isaac Mwaura, a déclaré qu’il ferait appel de la décision.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a noté l’annonce du gouvernement selon laquelle il ferait appel et a déclaré : « Le besoin de cette force multinationale autorisée par le Conseil (de sécurité) reste extrêmement élevé ».

« Ce sont les autorités kenyanes qui se sont manifestées… et nous les remercions de l’avoir fait alors que tant de pays ne se mobilisent pas », a déclaré Dujarric. « Nous avons besoin d’une action urgente, nous avons besoin d’un financement urgent, et nous espérons que les États membres continueront à faire leur part, et même plus. »

Cette décision a été considérée par beaucoup comme un coup dur pour Haïti, qui avait demandé pour la première fois le déploiement immédiat d’une force armée étrangère en octobre 2022.

“C’est une terrible nouvelle pour les Haïtiens”, a déclaré Diego Da Rin de l’International Crisis Group. « La grande majorité de la population attendait une aide extérieure pour aider la police à reprendre un certain contrôle sur la capitale et les zones les plus touchées par la violence. »

Le directeur pays de Mercy Corps pour Haïti, Laurent Uwumuremyi, a soutenu la décision de la Haute Cour, affirmant que les précédentes missions internationales de maintien de la paix – comme la mission de l’ONU MINUSTAH qui y a été déployée de 2004 à 2017 – et les interventions internationales ont eu des conséquences désastreuses pour Haïti.

« Les solutions pour Haïti, y compris celles visant à renforcer la police nationale haïtienne et l’armée pour réprimer la violence et rétablir un semblant de sécurité, devraient être menées par les Haïtiens », a déclaré Uwumuremyi.

Il a déclaré qu’une autre intervention internationale pourrait par inadvertance aggraver la situation, exposant davantage de personnes à la violence.

« Il est essentiel que toute intervention vise à restaurer la stabilité, à respecter les droits de l’homme et le droit humanitaire, et à ne pas compromettre ou entraver les opérations d’aide ni aggraver la violence », a-t-il déclaré.

Une recrudescence sans précédent de la violence des gangs frappe Haïti, avec de nombreuses victimes tuées, blessées et kidnappées. plus que doublé en 2023a déclaré jeudi l’envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU pour le pays.

« Je ne saurais trop insister sur la gravité de la situation en Haïti, où de multiples crises prolongées ont atteint un point critique », a déclaré l’envoyée Maria Isabel Salvador au Conseil de sécurité de l’ONU.

Elle a déclaré que les 8 400 victimes de violence des gangs documentées par son bureau l’année dernière – 122 % de plus qu’en 2022 – étaient principalement la cible de gangs dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince.

Quelque 300 gangs contrôlent environ 80 % de la capitale et sont responsables de 83 % des morts et des blessés de l’année dernière, a indiqué Salvador. Elle a dit qu’ils avaient étendu au nord dans la région de l’Artiboniteconsidéré comme le grenier d’Haïti, et au sud de la capitale, où « des gangs ont mené des attaques à grande échelle pour contrôler des zones clés » et ont systématiquement recours à la violence sexuelle pour exercer leur contrôle.

Guy Philippe, un ancien chef rebelle en Haïtia imploré les Kenyans dans un message vidéo cette semaine de ne pas permettre que leur police ou leur armée soit déployée en Haïti.

Philippe a dit le peuple haïtien considèrent les Kenyans comme leurs frères africains, mais si la police était déployée dans les Caraïbes, les Kenyans deviendraient les « ennemis » des Haïtiens car ils seraient perçus comme soutenant un gouvernement illégitime.

« Nous avons un gouvernement ici en Haïti qui n’a aucune légitimité, personne ne l’aime. Ce gouvernement aide les gangs, tue des innocents, kidnappe et sert les intérêts de l’impérialisme », a-t-il déclaré.

Philippe a purgé neuf ans dans une prison aux États-Unis après avoir plaidé coupable à une accusation de blanchiment d’argent. Il est surtout connu pour avoir mené une rébellion en 2004 contre l’ancien président Jean-Bertrand Aristide et orchestré des attaques contre des commissariats de police.

Début janvier, ses partisans ont lancé des manifestations qui ont paralysé certaines villes du pays. Haïti alors qu’ils exigeaient la démission du Premier ministre Ariel Henry.

Les autorités kenyanes ont déclaré à l’Associated Press en décembre que le premier groupe d’environ 300 officiers devait arriver en Haïti d’ici février. La contribution du Kenya atteindrait à terme 1 000 officiers à la tête d’une force multinationale forte de 3 000 hommes.

Le Burundi, le Tchad, le Sénégal, la Jamaïque et le Belize ont également promis des troupes pour la mission.

___

Les rédactrices d’Associated Press, Dánica Coto à San Juan, Porto Rico, et Edith M. Lederer aux Nations Unies ont contribué.