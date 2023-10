La Haute Cour du Kenya bloque temporairement le déploiement des forces de sécurité à l’étranger en raison d’une contestation constitutionnelle

La Haute Cour du Kenya a temporairement interdit lundi le déploiement des forces de sécurité du pays dans d’autres pays pendant deux semaines jusqu’à ce qu’une plainte déposée par un homme politique local contestant une telle action comme étant inconstitutionnelle soit examinée.

Cela s’est produit après que le Kenya ait accepté de diriger une force multinationale pour lutter contre la violence des gangs en Haïti, suite à une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies approuvée la semaine dernière. La mission serait financée par des contributions volontaires, les États-Unis promettant jusqu’à 200 millions de dollars.

L’ancien candidat à la présidentielle, Ekuru Aukot, a déposé vendredi une pétition contre le déploiement des forces kenyanes, arguant que la loi autorisant le président à le faire était contraire aux articles de la constitution.

La pétition d’Aukot reproche également au président William Ruto d’avoir accepté de diriger la mission internationale de maintien de la paix alors que le Kenya est aux prises avec des problèmes de sécurité découlant des attaques des militants et, plus récemment, des affrontements ethniques.

Le juge de la Haute Cour, Chacha Mwita, a accordé lundi aux personnes mises en cause – dont Ruto, le ministre de l’Intérieur et l’inspecteur général de la police – trois jours pour déposer une réponse à la requête d’Aukot.

Les États-Unis reprennent leur aide alimentaire à l’Éthiopie après plusieurs mois de moratoire

La prochaine audience du tribunal est fixée au 24 octobre.

La semaine dernière, le chef de l’opposition kenyane, Raila Odinga, a également critiqué l’implication du Kenya dans la mission de maintien de la paix en Haïti, affirmant que le pays avait ses propres défis en matière de sécurité.

Le Kenya n’a pas encore confirmé la date de déploiement des 1 000 officiers qu’il prévoit d’envoyer en Haïti. Ruto a déclaré le 3 octobre que la force dirigée par le Kenya « ne laisserait pas tomber le peuple haïtien ».

Du 1er janvier au 15 août, plus de 2 400 personnes auraient été tuées en Haïti, plus de 950 kidnappées et 902 autres blessées, selon les statistiques les plus récentes de l’ONU.