La Haute Cour du Canada confirme la condamnation au premier degré contre le tueur de la Colombie-Britannique

Le plus haut tribunal du Canada a confirmé à l’unanimité la condamnation pour meurtre au premier degré d’un homme reconnu coupable d’un meurtre en janvier 2015 près de Prince George, en Colombie-Britannique

La décision de la Cour suprême du Canada publiée jeudi est conforme à une décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique l’année dernière qui a fait passer la condamnation de Darren Sundman du meurtre au deuxième degré au meurtre au premier degré et a imposé une peine d’emprisonnement minimale de 25 ans avant d’être admissible à la libération conditionnelle.

Sundman a été initialement reconnu coupable et condamné en 2018 pour le meurtre de Jordan McLeod, 24 ans, les deux hommes étant décrits dans le jugement de la Haute Cour comme des “trafiquants de drogue avec une animosité mutuelle”.

Le tribunal de première instance a appris que Sundman avait confiné McLeod dans un véhicule en mouvement et lorsque McLeod a sauté du camion et a couru, Sundman l’a poursuivi et lui a tiré dessus, avant qu’un complice ne tire le coup mortel.

La Couronne a interjeté appel auprès de la haute cour de la Colombie-Britannique après que le juge du procès a statué que Sundman ne pouvait pas être reconnu coupable de meurtre au premier degré parce que McLeod n’était plus détenu contre son gré lorsqu’il a été tué.

Dans sa décision, approuvée par les huit autres juges de la Cour suprême du Canada, le juge Mahmud Jamal confirme la condamnation au premier degré de Sundman, écrivant que « même si (McLeod) n’a pas été physiquement retenu à l’extérieur du camion, il a continué à être contraint par la violence, la peur et l’intimidation.

Lorsqu’un meurtre n’est pas planifié ou délibéré, il devient un meurtre au premier degré s’il est commis en même temps que l’un des nombreux « crimes de domination répertoriés », dit Jamal.

“Le Parlement a traité le meurtre commis en relation avec ces crimes de domination comme particulièrement grave et comme justifiant la peine exceptionnelle pour meurtre au premier degré”, indique le jugement.

McLeod était toujours détenu illégalement lorsqu’il a été poursuivi et abattu, dit Jamal.

« La séquestration et le meurtre étaient proches dans le temps et impliquaient un cours continu de domination. Par conséquent, la condamnation pour meurtre au premier degré de l’accusé est justifiée », dit-il.

Deux autres hommes reconnus coupables de l’homicide n’étaient pas impliqués dans l’appel de la Haute Cour.

Sebastian Martin, qui a eu 40 ans cette année, a tiré le coup de feu qui a tué McLeod, mais le tribunal a jugé qu’il n’était pas impliqué dans la détention illégale de la victime.

Le frère cadet de Sundman, Kurtis, a également été condamné en juillet 2018 à une peine de prison d’un peu moins de huit ans pour homicide involontaire.

—La Presse canadienne

