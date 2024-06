La Haute Cour d’Israël se réunit pour discuter des requêtes sur le projet ultra-orthodoxe de Tsahal – Israel Politics

La Haute Cour de justice d’Israël a débuté dimanche matin une audience sur la question controversée de l’exemption de longue date des hommes ultra-orthodoxes du service militaire dans Tsahal. L’audience pourrait amener le tribunal à ordonner définitivement à l’État de commencer à recruter des hommes ultra-orthodoxes, ce qui pourrait avoir des conséquences sociales et politiques dramatiques.

Les deux enjeux au cœur de l’audience

L’audience s’est concentrée sur deux questions : premièrement, si le gouvernement pouvait ou non continuer à éviter de recruter des hommes ultra-orthodoxes dans l’armée israélienne, et deuxièmement, si le gouvernement pouvait ou non continuer à financer les yeshivot ultra-orthodoxes pour les étudiants en âge de servir dans l’armée qui n’avaient plus de diplôme. exemption légale du service dans Tsahal.

Ces deux questions ont été entendues pour la première fois le 28 mars. À la suite de cette audience, la Haute Cour a statué que le gouvernement devait commencer à recruter des hommes ultra-orthodoxes et qu’il ne pouvait plus financer les étudiants ultra-orthodoxes dont l’exemption avait expiré. Cependant, cette décision était temporaire, et la question au cœur de l’audience de dimanche était de savoir si cette ordonnance temporaire devait être transformée en une ordonnance permanente.

Av. Doron Taubman, qui représentait le gouvernement, a fait valoir que le gouvernement ne contestait pas le fait qu’il était légalement tenu de recruter des hommes ultra-orthodoxes et que s’abstenir de le faire était illégal. Cependant, le ministère de la Défense avait la prérogative de décider quand et comment enrôler ces hommes ultra-orthodoxes dans l’armée israélienne, et le tribunal ne devait pas intervenir.

La police disperse des manifestants lors d’une manifestation contre la conscription ultra-orthodoxe de Tsahal, devant la Haute Cour de Jérusalem, le 2 juin 2024 (crédit : Chaim Goldberg/Flash90)

Sur la question du financement, Taubman a convenu que les yeshivot ne devraient pas recevoir de financement pour les hommes ultra-orthodoxes qui ignorent les projets d’ordonnances. Cependant, même si la loi exemptant les hommes ultra-orthodoxes a expiré, ils n’ont pas encore été convoqués et ne violent donc aucun projet d’ordonnance. Le gouvernement pourrait ainsi continuer à octroyer des fonds, a soutenu Taubman.

L’audience s’est déroulée dans une salle d’audience bondée et devant un banc élargi comprenant neuf juges. Certains échanges entre les avocats et les juges ont été houleux et, à un moment donné, le député du Likud Tally Gotliv, qui a assisté à l’audience mais n’y participait pas, a tenté d’interrompre les juges et de présenter un argument. Certaines déclarations de Taubman ont suscité des rires incrédules de la part de la foule.

L’affaire a été entendue par un collège élargi de neuf membres dirigé par le juge en chef par intérim Uzi Fogelman. Les juges interrompaient constamment Taubman avec une série de questions. Sur la question de l’exemption générale, les juges ont demandé à Taubman si le ministère de la Défense pouvait continuer à retarder indéfiniment l’exemption. Le bureau du procureur général a écrit jeudi dans un mémoire au tribunal que Tsahal était prêt à enrôler 3 000 hommes ultra-orthodoxes dans l’armée israélienne jusqu’à la fin 2024, et les juges ont demandé à Taubman si, par exemple, le ministère de la Défense avait la prérogative légale de s’abstenir de le faire.

La Cour suprême d’Israël a statué en 1998 sur le fameux « principe de Rubinstein » selon lequel le gouvernement n’avait pas le pouvoir d’exempter un groupe entier du service dans l’armée israélienne, car cela équivalait à une discrimination. Un certain nombre de lois ont été proposées depuis lors pour réglementer la question. La loi la plus récente, qui accordait aux hommes ultra-orthodoxes la possibilité de retarder chaque année leur service jusqu’à bénéficier d’une exemption définitive à 26 ans, a expiré le 1er juillet 2023. Le 25 juin, le gouvernement a décidé de se donner jusqu’au 1er avril 2024 pour proposer une nouvelle loi. Cette décision ayant expiré, il n’existe plus de base légale pour l’exonération.

L’audience a également abordé les réformes judiciaires controversées du gouvernement, qu’il a tenté de promouvoir en 2023. Le procureur général adjoint Aner Hellman a fait valoir lors de l’audience que la conduite du gouvernement pendant l’affaire avait le même objectif que les réformes judiciaires : se décharger de son obligation. adhérer à l’interprétation de la loi donnée par le procureur général. À au moins deux reprises, au cours des procédures liées à cette affaire, le gouvernement a approuvé des propositions que l’AG a jugées illégales.

Des Juifs ultra-orthodoxes protestent contre l’audience de la Haute Cour sur les conscriptions de Tsahal près de Bnei Brak, le 2 juin 2024 (POLICE ISRAÉLIENNE)

Plus tard dimanche, des hommes ultra-orthodoxes ont commencé à manifester devant la Haute Cour de Jérusalem et sur l’autoroute 4, près de la ville ultra-orthodoxe de Bnei Brak, pour protester contre l’audience du tribunal.

La police israélienne a utilisé des canons à eau et d’autres moyens pour contrôler les foules protestataires.