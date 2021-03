La Haute Cour d’Israël déclare que les convertis non orthodoxes sont juifs

TEL AVIV, Israël (AP) – La Cour suprême d’Israël a porté lundi un coup dur au puissant établissement orthodoxe du pays, statuant que les personnes qui se convertissent au judaïsme par le biais des mouvements réformistes et conservateurs en Israël sont également juives et ont le droit de devenir citoyens.

La décision historique, 15 ans en cours d’élaboration, était centrée sur la question combustible de savoir qui est juif et a marqué une victoire importante pour les mouvements réformiste et conservateur. Ces courants libéraux du judaïsme, qui représentent la grande majorité des juifs américains affiliés, ont longtemps été marginalisés en Israël.

«Si l’État d’Israël prétend être l’État-nation du monde juif, alors l’État d’Israël doit reconnaître toutes les dénominations du judaïsme et les imprégner d’égalité et de respect», a déclaré le rabbin Gilad Kariv, chef du mouvement réformiste en Israël et un candidat du Parti travailliste libéral aux prochaines élections législatives.

Le puissant établissement ultra-orthodoxe d’Israël a détenu un quasi-monopole sur les questions religieuses pour les Juifs israéliens, supervisant les rituels du cycle de vie comme les mariages et les enterrements et utilisant leur influence politique pour gagner de l’influence sur des questions comme l’immigration.

La décision de lundi a ébranlé ce pouvoir en disant que l’État doit permettre aux Juifs qui subissent des conversions avec les mouvements libéraux en Israël de recevoir la citoyenneté.

«Les juifs qui, pendant leur séjour en Israël, ont été légalement convertis dans une communauté réformée ou conservatrice doivent être reconnus comme juifs», a déclaré le tribunal dans sa décision majoritaire. Il a déclaré que la décision ne s’appliquait qu’à la question de la citoyenneté et ne se plongeait pas dans les affaires religieuses.

Israël reconnaissait auparavant les conversions par les courants libéraux menés à l’étranger. Cette décision s’applique désormais aux conversions à l’intérieur d’Israël.

La décision ne résout pas les problèmes auxquels sont confrontées les personnes qui remplissent les conditions requises pour obtenir la citoyenneté en vertu de la soi-disant loi du retour mais qui ne sont pas considérées comme juives en vertu de la loi religieuse.

La loi du retour accorde la citoyenneté à toute personne ayant au moins un grand-parent juif, tandis que la loi religieuse exige que l’on ait une mère juive. Ces différentes définitions ont permis à des dizaines de milliers de personnes, principalement de l’Union soviétique, d’immigrer en Israël, pour ne souffrir de discrimination que lorsqu’elles sollicitent des services religieux auprès de l’État.

La décision de lundi n’affecte directement qu’une trentaine de personnes par an, comme les conjoints de citoyens israéliens, disent les défenseurs. Mais les partisans et les opposants de la décision ont suggéré qu’il y avait un symbolisme beaucoup plus profond.

«Cela dit que le monde juif est un», a déclaré Nicole Maor, l’avocate qui représentait le mouvement réformiste.

«Quiconque devient juif dans une conversion réformée ou quelque chose de similaire n’est pas juif», a déclaré David Lau, l’un des deux grands rabbins d’Israël. «Aucune décision de la Cour suprême de cette façon ou de cette façon ne changera ce fait.»

Les ultra-orthodoxes sont des alliés clés du Premier ministre Benjamin Netanyahu avec un grand pouvoir politique.

Le ministre de l’Intérieur Aryeh Deri, chef du parti ultra-orthodoxe Shas, a condamné cette décision, affirmant qu’elle entraînerait de profondes divisions dans la société israélienne.

«Je promets de corriger la loi pour garantir que seules les conversions selon la loi religieuse orthodoxe seront reconnues dans l’État d’Israël», a déclaré Deri, dont le ministère est en charge des politiques d’immigration.

Netanyahu, qui se présente aux élections du 23 mars en Israël, a republié un tweet du Likoud disant que la décision devrait être laissée au «peuple et à la Knesset».

Les courants réformiste et conservateur du judaïsme ont eu une relation de plus en plus tendue avec Netanyahu, qui compte sur le succès de la campagne de vaccination d’Israël avant les élections du 23 mars. Les orthodoxes, y compris les ultra-orthodoxes qui bafouent le plan de lutte contre le COVID de Netanyahu, constituent un élément clé de sa base de partisans.

Les tensions de Netanyahu avec les mouvements non orthodoxes ont augmenté ces dernières années. Ils sont soulignés par sa décision de 2017, sous la forte pression orthodoxe, d’annuler les projets d’agrandissement de la zone de prière mixte au Mur occidental, le lieu de prière le plus sacré du judaïsme. Les liens étroits de Netanyahu avec ses partenaires politiques ultra-orthodoxes, ainsi que sa forte alliance avec l’ancien président Donald Trump, ont encore aliéné de larges segments de la communauté juive américaine. La plupart des Juifs américains ont tendance à avoir des opinions politiques libérales.

Avigdor Lieberman, chef de Yisrael Beitenu, un parti populaire auprès des anciens immigrants soviétiques, a salué la décision. « Yisrael Beitenu continuera à lutter contre la coercition religieuse et préservera le caractère de l’Etat d’Israël en tant qu’Etat sioniste juif et libéral », a-t-il écrit sur Twitter.

Naftali Bennett, chef du parti Yamina et candidat au poste de Premier ministre, a déclaré que la Haute Cour avait exagéré et préconisé une solution législative.

«La reconnaissance de l’Etat d’Israël par la conversion sera déterminée par les représentants démocratiquement élus du peuple, et non par les juristes», a-t-il tweeté. «Les procédures de conversion», a-t-il ajouté, devraient être «institutionnalisées dans la loi».

