La Haute Cour des États-Unis rétablit les verdicts de culpabilité dans les meurtres de 1987 d’un couple en Colombie-Britannique

Dans une décision unanime jeudi, la Cour suprême de l’État de Washington a rétabli deux condamnations pour meurtre aggravé pour William Talbott II dans la mort en 1987 d’un jeune couple du Grand Victoria.

L’affaire froide historique qui a mis la «généalogie médico-légale» devant un jury pour la première fois aux États-Unis devrait maintenant revenir devant la Cour d’appel de l’État pour répondre à d’autres questions juridiques soulevées par le défendeur.

Après 30 ans d’impasses, les bases de données publiques d’ascendance ADN et la recherche généalogique ont conduit à une percée dans le cas du couple tué Jay Cook, 20 ans, et Tanya Van Cuylenborg, 18 ans. Une enquête, une arrestation et un procès bien documentés ont abouti à un jury du comté de Snohomish. condamnant Talbott, aujourd’hui âgé de 59 ans, pour avoir tué le couple en 1987.

Mais des arguments juridiques concernant la partialité perçue d’un juré ont conduit la Cour d’appel de l’État à annuler les condamnations à la fin de 2021. Les procureurs du comté de Snohomish ont fait appel de cette décision devant la plus haute cour de l’État. Aucun des arguments en cause n’était centré sur la recherche pionnière de l’ADN.

Cook et Van Cuylenborg ont quitté l’île de Vancouver dans une fourgonnette Ford Club Wagon en bronze pour faire une course pour l’entreprise familiale Cook le 18 novembre 1987. Ils ne sont jamais arrivés à destination au sud du centre-ville de Seattle. Des passants ont retrouvé leurs corps quelques jours plus tard, séparément, le long de routes rurales distantes d’environ 65 miles, la semaine de Thanksgiving. La camionnette avait été abandonnée plus au nord, dans le centre-ville de Bellingham. À l’intérieur se trouvait un billet pour le ferry Bremerton-Seattle estampillé 22h16 le 18 novembre.

Trois décennies plus tard, les enquêteurs sur les affaires froides ont renouvelé leurs efforts pour résoudre l’affaire, envoyant des échantillons de sperme du violeur et tueur présumé à Parabon NanoLabs, un laboratoire privé de Virginie prêt à tester quelques nouvelles tactiques pour aider à résoudre l’affaire. Après qu’un profil génétique ait été téléchargé dans la base de données d’ascendance publique GEDmatch, la généalogiste CeCe Moore a rapidement retracé les arbres généalogiques du suspect inconnu. Les lignées familiales maternelle et paternelle se sont croisées dans une famille Woodinville. Les Talbott n’avaient qu’un seul fils, qui s’appelait «Bill».

C’était la première fois que les détectives entendaient parler de William Talbott, un camionneur SeaTac qui a grandi à environ 7 miles à l’ouest de High Bridge, où un chasseur a découvert le corps étranglé et battu de Cook au sud de Monroe. Les détectives pensent que Talbott et le jeune couple étaient des étrangers l’un pour l’autre.

Juste au moment où la police se concentrait sur le suspect, la même technique de base de données d’ascendance ADN a conduit à l’arrestation du soi-disant Golden State Killer. Depuis lors, les détectives et les enquêteurs sur les décès du shérif du comté de Snohomish ont utilisé la généalogie médico-légale pour résoudre une douzaine de cas de restes non identifiés – et plusieurs cas d’homicide.

La police a placé Talbott sous surveillance jusqu’à ce qu’une tasse de café tombe de son camion de travail dans le sud de Seattle. Les agents l’ont discrètement glissé pour tester l’ADN de la salive sur le bord. Un laboratoire du crime d’État a découvert qu’il s’agissait d’une correspondance apparente avec l’ADN de la scène du crime de 1987.

Le procès a été couvert par le New York Times, Wired et des programmes télévisés nationaux. Il est également devenu le sujet d’un livre écrit par Edward Humes, lauréat du prix Pulitzer.

Pourtant, malgré l’attention portée à la généalogie médico-légale, les avocats de la défense n’ont jamais contesté sa légalité ou la science qui la sous-tend. L’appel reposait sur le siège du juré n ° 40.

Interrogée lors de la sélection du jury, la femme a exprimé des doutes sur sa capacité à être impartiale en raison de la nature de l’affaire. Selon les transcriptions, elle a déclaré : « S’il s’agit d’une affaire de violence et de femmes, c’est juste quelque chose que j’ai déjà vécu dans ma vie, et je crains que je l’aurai toujours comme mère, alors c’est juste la seule chose que Je ne pourrais probablement pas passer.

Pourtant, elle a dit qu’elle essaierait d’être juste.

Elle a ensuite poursuivi: “Il y a toujours plusieurs versions d’une histoire, et je suis une personne basée sur les faits, donc je pourrais vous dire que je ferai de mon mieux, si je finissais par faire partie du jury, pour le faire. Je voulais juste vous signaler ceci, au cas où, dans la façon dont vous faites votre détermination, c’est un facteur, vous savez. Je suis un être émotif, comme nous tous, donc c’est juste que le potentiel est là.

La juge de la Cour supérieure du comté de Snohomish, Linda Krese, qui a depuis pris sa retraite, n’a pas limogé le juré. Les deux avocats de la défense de Talbott n’ont pas utilisé l’une de leurs trois «récusations péremptoires» pour faire excuser le juré sans avoir à donner de raison.

Après trois jours de délibérations du jury qui se sont soldées par des verdicts de culpabilité, Krese a ordonné à Talbott de purger la prison à vie, la seule peine possible autorisée par la loi de l’État pour meurtre aggravé, puisque la peine de mort a été annulée par la Cour suprême de l’État.

La haute cour a entendu les plaidoiries dans l’affaire State v. Talbott en septembre, où une question clé était de savoir si le juré avait fait preuve d’un “parti pris réel”, comme l’avait constaté la Cour d’appel. Dans les documents d’appel, les procureurs du comté de Snohomish avaient cité une décision antérieure de la Cour suprême de l’État : « une simple possibilité de partialité n’est pas suffisante pour prouver une partialité réelle ; le dossier doit plutôt démontrer qu’il y avait une probabilité de partialité réelle.

“Notre position est, bien sûr, de dire” je vais essayer “, ce n’est pas suffisant”, a déclaré l’avocate d’appel de Talbott, Mary Swift, aux juges en septembre.

Le juge en chef Steven González a noté que le juré n’avait pas fait de déclaration démontrant un parti pris incontestable ou un conflit d’intérêts flagrant.

“Je pense que certains juges auraient accordé le” défi de la cause “ici, et certains – eh bien, évidemment, ce juge ne l’a pas fait”, a déclaré González.

William Talbott II au palais de justice du comté de Snohomish le 24 juillet 2019 à Everett. (Andy Bronson / Le héraut)

L’avocat d’appel de l’État, Seth Fine, a affirmé qu’il y avait trois explications possibles au défaut de la défense de renvoyer le juré.

Première option, par oubli, les avocats de la défense ont “oublié” d’excuser le juré.

Deuxième option, il s’agissait d’une décision tactique de demander une annulation en appel, ce que la haute cour de l’État devrait décourager, a-t-il déclaré.

Ou l’option trois, et très probablement de l’avis de Fine, les avocats de la défense ont tout examiné et ont décidé que le juré ne semblait pas vraiment partial.

Pendant ce temps, Swift a fait valoir: “C’est l’obligation du tribunal de première instance, en plus de toutes les autres personnes présentes également, de veiller à ce que l’accusé bénéficie d’un procès équitable.”

« Mais c’est une décision judiciaire, coupa la juge Debra Stephens. La question de savoir si le juré est qualifié pour servir est une décision judiciaire. Et cette décision a été prise. Donc, sur ce dossier, au moment où le procès s’est terminé, nous n’avions pas de juré partial siégeant dans cette boîte, donc le juge a pris cette décision. … Quel est le message que vous voulez que nous envoyions aux tribunaux de première instance sur ce qu’ils doivent faire ?

Dans la décision inhabituellement rapide de jeudi, les juges ont convenu que la défense de Talbott avait accepté le jury, y compris le juré n° 40, et que son appel “est exclu par une longue lignée de précédents”.

“Nous réaffirmons que si une partie autorise un juré à s’asseoir et n’épuise pas ses récusations péremptoires, elle ne peut pas faire appel au motif que le juré aurait dû être excusé pour un motif valable”, a écrit la juge Mary Yu, qui a rédigé le 9-0. décision.

Talbott est resté derrière les barreaux depuis sa première arrestation en 2018. Si les verdicts n’avaient pas été rétablis, il aurait fait face à un autre procès. Il a purgé une peine au pénitencier de l’État de Washington à Walla Walla.

“Ce qui m’a frappé, c’est que le bon sens a prévalu”, a déclaré le procureur du comté de Snohomish, Adam Cornell, qui venait de terminer la lecture de l’avis. « La défense ne peut pas simplement rester les bras croisés lorsqu’elle a l’occasion de frapper un juré qui, selon elle, est défavorable à son client. … Si vous avez cette flèche dans votre carquois, vous devez l’utiliser.

Cornell, qui terminera son mandat fin décembre, a également déclaré qu’il était incroyablement fier du travail des avocats de première instance et des avocats d’appel.

“Nous n’avons pas fini”, a-t-il déclaré. “Il revient à la Cour d’appel de trancher toutes ces autres questions.”

Les avocats de Talbott avaient également avancé des arguments sur les “preuves insuffisantes”, “l’insuffisance de l’enquête policière” et une série d’autres faux pas présumés lors du procès, mais ceux-ci n’ont pas été pris en compte dans la première décision de la Cour d’appel de l’État. Maintenant, ils doivent l’être.

Talbott a clamé son innocence. Il a déposé un appel de 13 pages en son propre nom en 2020, arguant qu’il y avait des pièges dans le type de preuves ADN dans son cas.

“Imaginez-vous quelque part, n’importe où, et que vous saignez du nez, ou que vous vous coupez sur quelque chose de pointu et que vous laissez du sang ou d’autres sources d’ADN derrière vous”, a écrit Talbott. “Plus tard, peut-être le même jour, peut-être des jours plus tard, et à votre insu, il y a un crime violent commis à divers (sic) même endroit, basé sur la façon de penser du comté de Snohomish, le SEUL SUSPECT POSSIBLE, est la source de cela sang, indépendamment de toute autre preuve, ou de son absence.

William Talbott II est aidé à un fauteuil roulant par les adjoints du shérif du comté de Snohomish après avoir été reconnu coupable le 28 juin 2019. (Kevin Clark / The Herald)

Pour les survivants de Cook et Van Cuylenborg, les verdicts de culpabilité ont apporté au moins une certaine forme de catharsis, et la décision de la Cour suprême était une bonne nouvelle à un moment difficile de l’année.

“En fin de compte, il s’agit de deux enfants qui ont perdu la vie bien trop tôt”, a déclaré jeudi le frère de Tanya, John Van Cuylenborg. «Cela n’apporte jamais vraiment de clôture ou de justice, mais au moins il y a une justice procédurale. C’est mieux que si c’était parti dans l’autre sens.

Après le procès en 2019, la famille a partagé des histoires colorées sur la brève vie du couple : la maladresse de Cook, comme son habitude bizarre de perdre ses vêtements ; les campagnes ciblées de Tanya Van Cuylenborg pour obtenir un chien de famille ou lancer un basketball féminin dans son école ; et la façon dont ils se complétaient.

“Ce n’est vraiment pas étonnant que Jay se soit retrouvé avec quelqu’un comme Tanya”, a déclaré la sœur de Cook, Laura Baanstra, en 2019. “Tanya était très gentille et attentionnée, et ils se sont admirés.”

Ils étaient jeunes et réfléchissaient encore à leurs prochaines étapes.

May Robson, une amie proche de Tanya Van Cuylenborg, a déclaré jeudi que la décision de la Cour suprême “annule ce qui aurait été un nouveau précédent chaotique qui inviterait les avocats à jouer à des jeux en créant délibérément des erreurs pendant le procès au lieu de les corriger, afin de les faire appel plus tard.”

“C’était une mauvaise décision et maintenant l’affaire peut se concentrer sur tout ce que Talbott veut faire appel”, a déclaré Robson, “afin que l’affaire puisse enfin être close, maintenant que nous venons de marquer le 35e anniversaire de la perte de Tanya et Jay.”

