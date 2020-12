WASHINGTON (AP) – Jed Leiber était un adulte avant d’apprendre que sa famille était autrefois copropriétaire d’une collection d’œuvres d’art religieuses centenaires dont la valeur est aujourd’hui estimée à au moins 250 millions de dollars.

Lors d’un dîner de steak dans un restaurant de la ville de New York dans les années 1990, il avait interrogé sa mère sur son grand-père, un important marchand d’art qui avait fui l’Allemagne après l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler. «De quoi grand-père était-il le plus fier dans son entreprise?» Il a demandé.

«Il était très, très fier d’avoir acquis le trésor de Guelph, puis il a été forcé de le vendre aux nazis», lui dit-elle.

Cette conversation a mis Leiber, de West Hollywood, en Californie, sur une mission de plusieurs décennies pour récupérer quelque 40 pièces du trésor de Guelph exposées dans un musée de Berlin. C’est une poursuite qui l’a maintenant conduit à la Cour suprême, dans une affaire qui sera débattue lundi.

Pendant des siècles, la collection, appelée le Welfenschatz en allemand, appartenait à la royauté allemande. Il comprend des conteneurs élaborés utilisés pour stocker des reliques chrétiennes; petits autels complexes et croix ornées. Beaucoup sont en argent ou en or et décorés de pierres précieuses.

En 2015, la quête de Leiber pour la collection a conduit à un procès contre l’Allemagne et la Fondation du patrimoine culturel prussien. La fondation d’État est propriétaire de la collection et gère le musée des arts décoratifs de Berlin, où se trouve la collection. L’Allemagne et la fondation ont demandé au tribunal de première instance de rejeter la plainte, mais le tribunal a refusé. Une cour d’appel a également maintenu le procès en vie.

Désormais, la Cour suprême, qui a entendu des arguments par téléphone en raison de la pandémie de coronavirus, interviendra. Une affaire distincte impliquant des victimes hongroises de l’Holocauste est entendue le même jour.

À ce stade, l’affaire Guelph Treasure ne consiste pas à savoir si le grand-père de Leiber et les deux autres marchands d’art de Francfort qui se sont joints pour acheter la collection en 1929 ont été forcés de la vendre, une revendication de l’Allemagne et le différend de fondation. Il s’agit à peu près de savoir si Leiber et deux autres héritiers de ces marchands, le résident du Nouveau-Mexique Alan Philipp et le résident de Londres Gerald Stiebel, peuvent continuer à demander le retour des objets devant les tribunaux américains.

Dans une déclaration, Hermann Parzinger, président de la Fondation du patrimoine culturel prussien, a fait valoir que la poursuite devait être rejetée. La fondation et l’Allemagne ont le soutien de l’administration Trump.

«Nous sommes d’avis que l’Allemagne est la juridiction appropriée pour une affaire impliquant la vente d’une collection d’art médiéval allemand par des marchands d’art allemands à un État allemand», a déclaré Parzinger.

L’affirmation de la poursuite selon laquelle le trésor de Guelph a été vendu sous la pression nazie a également fait l’objet d’une enquête diligente en Allemagne, a-t-il déclaré. La fondation a conclu que la vente avait été faite volontairement et à la juste valeur marchande. Une commission allemande dédiée à enquêter sur les réclamations de biens volés par les nazis a accepté.

Parzinger a déclaré que les dossiers « montrent clairement qu’il y avait des négociations longues et difficiles sur le prix et que les deux parties se sont rencontrées exactement au milieu de leurs prix de départ initiaux ».

Les héritiers des marchands d’art, cependant, disent que le prix d’achat, 4,25 millions de Reichsmark, représentait environ un tiers de la valeur de la collection. Selon les principes du droit international, les ventes de biens par des Juifs en Allemagne nazie sont également présumées avoir été faites sous pression et donc invalides, a déclaré l’avocat des héritiers, Nicholas O’Donnell.

Le grand-père de Leiber, Saemy Rosenberg, et les deux autres marchands d’art de Francfort avec lesquels il s’est associé pour acheter le trésor de Guelph ont vendu d’autres pièces de la collection en dehors de l’Allemagne. Mais leur timing était malheureux. La Grande Dépression a frappé peu de temps après l’achat de la collection. Certaines des pièces ont été vendues au Cleveland Museum of Art ou à des collectionneurs privés. L’État de Prusse contrôlé par les nazis a acheté les pièces restantes en 1935. Les deux parties ne sont pas d’accord sur le fait que la collection ait finalement été présentée à Hitler comme un cadeau.

Leiber dit que son grand-père ne lui a jamais rien dit à propos de la collection, bien que les deux aient joué aux échecs ensemble le dimanche à partir du moment où il avait 5 ans jusqu’à l’âge de 11 ans.

«Il n’a jamais parlé de la guerre. Il n’a jamais parlé de ce qu’il avait perdu. Il n’a jamais parlé des horreurs que lui et sa famille ont vécues. … Je pense qu’il était très important pour lui de continuer à avancer, d’aller de l’avant », a déclaré Leiber.

Rosenberg a rétabli son entreprise d’art à New York. À sa mort en 1971, le New York Times l’a qualifié de «principal marchand d’art international», notant que ses clients comprenaient le magnat du pétrole Paul Getty, le président de CBS William S. Paley et le Metropolitan Museum of Art.

Au cours des près de 50 ans qui ont suivi la mort de son grand-père, Leiber a eu sa propre carrière de stars. En 1992, il fonde les studios d’enregistrement NightBird au Sunset Marquis Hotel à West Hollywood, où ses clients incluent Madonna, U2, Miley Cyrus et Justin Bieber. Il est particulièrement fier de son travail avec le guitariste Jeff Beck et feu Aretha Franklin. Mais son grand-père avait une influence singulière sur lui.

« C’est une figure surhumaine dans ma vie », a déclaré Leiber. « Et j’ai décidé que je devais faire tout ce qu’il fallait pour avoir rendu ce qui lui avait été pris. »