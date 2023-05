La haute cour de Pennsylvanie semble divisée sur le plan visant à obliger les centrales électriques à payer pour les émissions de carbone

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – Les juges de la Cour suprême de Pennsylvanie ont indiqué mercredi qu’ils auraient probablement des opinions partagées sur la question de savoir si un gouverneur a le droit de forcer les propriétaires de centrales électriques à payer pour leurs émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète, ou s’il a d’abord a besoin de l’approbation d’une législature qui refuse d’accepter le plan.

Les efforts de la Pennsylvanie pour devenir le premier grand État producteur de combustibles fossiles à adopter la tarification du carbone sont en jeu.

Mercredi, la plus haute cour de l’État a entendu les arguments sur la question de savoir si un tribunal inférieur avait eu raison l’été dernier d’arrêter la participation de la Pennsylvanie à un consortium multi-États qui impose un prix et un plafond décroissant sur les émissions de dioxyde de carbone des centrales électriques.

Mais les juges ont tourné à plusieurs reprises la conversation vers la question juridique sous-jacente toujours examinée par le tribunal inférieur : si l’ancien gouverneur Tom Wolf a usurpé l’autorité constitutionnelle de l’Assemblée législative pour approuver toute forme d’imposition.

Dans ce différend, les législateurs républicains soutiennent que le plan d’échange de carbone est une taxe inconstitutionnelle parce qu’il manque l’approbation législative ; les avocats de l’État soutiennent qu’il s’agit de frais qu’un organisme d’État a le pouvoir d’imposer pour exploiter un programme.

La juge Christine Donohue, une démocrate, a suggéré qu’il pourrait être difficile de statuer sur une question sans régler l’autre.

« Je ne sais même pas comment nous pourrions faire cela sans nous pencher sur la question de savoir s’il s’agit ou non d’une taxe ou d’une redevance et nous ne jouons tout simplement pas à » cacher la pièce « de cette façon », a déclaré Donohue à un avocat du Sénat. Républicains.

L’enjeu n’est pas une petite somme d’argent : la Pennsylvanie aurait levé plus d’un milliard de dollars si elle avait commencé à participer en 2022 lorsque Wolf avait l’intention, selon les calculs du Natural Resources Defense Council, un groupe de défense de l’environnement à but non lucratif.

La participation au consortium est devenue l’élément central du plan de Wolf pour lutter contre le réchauffement climatique. C’est également un champ de mines politique pour le gouverneur Josh Shapiro, le successeur de Wolf et un collègue démocrate qui a été approuvé par les syndicats qui ont combattu le plan.

La haute cour comprend quatre juges élus en tant que démocrates, deux en tant que républicains et un poste vacant.

Le juge Kevin Brobson, un républicain, a signalé un certain nombre d’objections au plan.

À un moment donné, il s’est demandé si le coût des quotas de dioxyde de carbone que les centrales électriques devraient acheter est trop excessif pour être considéré comme une redevance qui paie pour un processus réglementaire.

Ensuite, il a suggéré que le plan est une « chose de poule et d’œuf » par laquelle une agence impose des frais avant de décider comment les dépenser, une avenue qui, selon lui, pourrait être abusée par les agences avec un programme sous-financé.

« Alors ne contournons-nous pas l’autorité de l’Assemblée générale et l’autorité du gouverneur et nous permettons simplement aux agences de pomper leurs fonds insuffisants et de simplement constituer ces coffres? » Brobson a demandé à un avocat représentant l’administration de Shapiro.

L’avocat, Matthew White, a déclaré que l’argent doit être dépensé conformément aux lois de l’État sur la pollution de l’air et que le règlement prévoit que l’argent sera utilisé pour améliorer les programmes d’efficacité énergétique, l’utilisation des énergies renouvelables et les efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

White a également déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que les frais soient suffisants pour résoudre le problème de la pollution par les gaz à effet de serre.

Les juges démocrates ont étroitement remis en question les affirmations d’un avocat des républicains du Sénat selon lesquelles le plan de tarification du carbone ne peut légalement être une redevance, en partie parce qu’il fonctionne par le biais d’enchères régionales qui imposent des coûts et des exigences aux centrales électriques dans certains États, mais pas dans d’autres.

« Donc, parce qu’il ne traite pas de tout, il ne devrait rien traiter en termes d’impact régional? » Donohue a demandé.

Donohue a également semblé suggérer que les objectifs du programme de tarification du carbone pourraient être protégés par un amendement aux droits environnementaux de la constitution de Pennsylvanie.

Shapiro a soutenu qu’il ne soutenait pas l’entrée dans le consortium, la Regional Greenhouse Gas Initiative, aux conditions de Wolf.

Mais il continue de se battre pour cela devant les tribunaux et son principal responsable de la protection de l’environnement a déclaré aux législateurs en mars que rejoindre le consortium est « un véhicule » qui pourrait aider à atteindre les « objectifs forts et très ambitieux » de Shapiro pour aider l’environnement.

Les législateurs républicains, les intérêts des combustibles fossiles, les utilisateurs industriels d’électricité et les syndicats s’y opposent, affirmant que cela nuira à l’industrie énergétique de l’État et augmentera les factures d’électricité.

Des représentants de l’État, des chercheurs indépendants et des défenseurs de l’environnement affirment que l’argent récolté grâce à la vente aux enchères des quotas d’émission stabiliserait les factures d’électricité, ou les réduirait, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en aidant la transition des travailleurs des combustibles fossiles vers de nouvelles industries.

Suivez Marc Lévy sur Twitter : http://twitter.com/timelywriter

Marc Lévy, Associated Press