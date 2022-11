La haute cour de ND a demandé de lever l’injonction contre l’interdiction de l’avortement

BISMARCK, ND (AP) – Un avocat du Dakota du Nord a demandé mardi à la Cour suprême de l’État d’annuler une injonction bloquant l’interdiction de l’avortement par l’État, affirmant qu’un juge d’un tribunal inférieur avait eu tort de l’accorder.

Matthew Sagsveen, un avocat de l’État, a déclaré aux juges que le juge du district du comté de Burleigh, Bruce Romanick, “avait mal interprété la loi” en accordant l’injonction.

La décision de Romanick en octobre signifie que l’avortement est toujours légal dans le Dakota du Nord, bien que la seule clinique de l’État – la Red River Women’s Clinic of Fargo – ait fermé ses portes car elle a contesté l’interdiction et a traversé la frontière vers le Minnesota voisin.

Romanick avait déclaré que la Red River Women’s Clinic avait une “probabilité substantielle” de réussir dans son procès, mais avait également déclaré qu’il n’y avait pas de “réponse claire et évidente” quant à savoir si la constitution de l’État protégeait le droit à l’avortement.

Sagsveen a dit aux cinq juges que ce n’était pas le cas.

« L’avortement n’est pas un droit fondamental protégé par la constitution », a-t-il soutenu.

Une loi d’État de 2007 – l’une des nombreuses mesures de restriction de l’avortement élaborées par les législatures des États pour prendre effet si la Cour suprême des États-Unis annulait Roe v. Wade – érige en crime le fait de pratiquer un avortement à moins que cela ne soit nécessaire pour empêcher la mort de la femme ou en cas de viol. ou l’inceste. Les infractions sont passibles de cinq ans de prison et d’une amende de 10 000 $.

La clinique de Red River a intenté une action en justice pour bloquer la mesure peu de temps après que la Haute Cour a annulé en juin Roe v. Wade, la décision qui protégeait le droit à l’avortement pendant près de cinq décennies.

Meetra Mehdizadeh, avocate du Center for Reproductive Rights, un groupe de défense des droits à l’avortement basé à New York qui représente la clinique, a déclaré que la loi du Dakota du Nord est “l’une des lois les plus extrêmes et les plus dangereuses du pays”.

Elle a fait valoir que l’annulation de l’injonction serait «extraordinaire» et a déclaré que les patients, les médecins et les hôpitaux du Dakota du Nord sont toujours à risque même si la clinique a déménagé. En effet, la loi pourrait accuser les médecins d’un crime pour avoir pratiqué un avortement, ce qui les ferait craindre de fournir des soins alors que cela pourrait être critique pour la vie d’une mère, a-t-elle soutenu.

« Des vies et des moyens de subsistance seront bouleversés par la loi », a déclaré Mehdizadeh.

Depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade, les restrictions à l’avortement incombent aux États et le paysage a rapidement changé. Treize États appliquent désormais des interdictions d’avortement à tout moment de la grossesse, tandis qu’un – la Géorgie – interdit la procédure une fois que l’activité cardiaque peut être détectée, à environ six semaines de gestation, ou avant que de nombreuses femmes ne sachent qu’elles sont enceintes.

Les tribunaux ont suspendu des interdictions d’avortement ou des restrictions profondes en Arizona, Indiana, Ohio, Montana, Caroline du Sud, Utah et Wyoming. Les tribunaux de l’Idaho ont forcé l’État à autoriser les avortements en cas d’urgence médicale.

Le juge en chef du Dakota du Nord, Jon Jensen, a déclaré après la procédure de près d’une heure que le tribunal prendrait l’affaire « en délibéré ». Il n’a pas donné de délai pour une décision.

Le procureur général Drew Wrigley ne spéculerait pas si l’interdiction de l’avortement par l’État serait immédiate si le tribunal lève l’injonction. Mehdizadeh a dit qu’elle soupçonnait que ce serait le cas.

La question de savoir si la constitution du Dakota du Nord protège le droit à l’avortement a déjà été portée devant les tribunaux d’État. Un juge du comté de Cass a statué qu’une loi de 2011 visant à réglementer les avortements médicamenteux violait la Constitution américaine, affirmant qu’elle éliminait essentiellement une procédure qui était encore légale dans tout le pays à l’époque.

L’affaire a été portée devant la Cour suprême de l’État en 2014. À l’époque, deux juges ont déclaré que la Constitution du Dakota du Nord ne protégeait pas le droit à l’avortement, deux ont dit que oui, et un juge a déclaré que ce n’était pas à eux de décider. Il faut quatre juges pour déclarer une loi inconstitutionnelle, de sorte que la décision du tribunal inférieur a été annulée.

James Macpherson, Associated Press