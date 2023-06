La Haute Cour de Manipur ordonne à l’État de fournir des services Internet limités

À la suite de demandes déposées par plusieurs personnes, la Haute Cour de Manipur, dans une ordonnance provisoire, a ordonné aujourd’hui aux autorités de l’État de fournir des services Internet limités au public dans certains endroits désignés sous leur contrôle. La Haute Cour entendra à nouveau l’affaire le 23 juin.

La Haute Cour a pris en considération les difficultés rencontrées par le public, notamment en ce qui concerne le processus d’admission en cours des étudiants, et pour permettre au public de fournir ses services urgents et essentiels.

« Compte tenu des difficultés rencontrées par le public, notamment en ce qui concerne le processus d’admission en cours des étudiants dans l’État, et pour permettre au public d’effectuer ses services urgents et essentiels, les autorités de l’État sont invitées à fournir un service Internet limité. au public dans certains lieux désignés sous le contrôle des autorités de l’État », indique l’ordonnance.

Manipur fait face à une interdiction d’Internet depuis le 4 mai, un jour après que des affrontements ethniques ont éclaté dans l’État du nord-est entre les Kukis et les Meities à la suite d’une décision de la Haute Cour d’envisager d’accorder le statut de tribu répertoriée aux Meities.

Le tribunal a ordonné aux fournisseurs de services Vodafone, Idea, Jio, BSNL et Airtel de déposer un bref affidavit expliquant s’il est possible de fournir des services Internet limités au public en bloquant le site Web des médias sociaux et en sauvegardant la préoccupation du gouvernement de l’État de maintenir la loi et l’ordre dans l’État.

L’ordonnance a été émise par les juges Ahanthem Bimol Singh et A Guneshwar Sharma lors de l’audition d’un groupe de litiges d’intérêt public visant à rétablir les services Internet dans l’État vendredi.

Il a cependant été rendu public mardi, ont indiqué des avocats.

Le banc a fixé la prochaine date d’examen de ces affaires au 23 juin et entre-temps, les parties concernées ont eu la liberté d’échanger leurs affidavits comme elles l’entendent.

Plus de 100 personnes ont perdu la vie dans les violences entre les communautés Meitei et Kuki à Manipur qui ont éclaté il y a plus d’un mois.

Des affrontements ont éclaté pour la première fois à Manipur le 3 mai après qu’une « Marche de solidarité tribale » ait été organisée dans les districts des collines pour protester contre la demande de la communauté Meitei pour le statut de tribu répertoriée (ST).