La haute cour de l’Utah examine le processus qui a divisé le comté le plus démocrate de l’État en 4 districts

SALT LAKE CITY (AP) – La Cour suprême de l’Utah a entendu mardi des arguments sur la question de savoir si les tribunaux devraient autoriser la législature à majorité républicaine de l’État à diviser le comté de Salt Lake à tendance démocrate en quatre districts du Congrès.

Le combat demande si les tribunaux d’État peuvent évaluer si les cartes de district dessinées par les élus violent la constitution de l’État et est la dernière bataille sur la façon dont les États dessinent ces cartes. Cela fait suite à une récente décision historique de la Cour suprême des États-Unis refusant aux législatures le pouvoir absolu de le faire.

L’Utah – avec le Kentucky, le Nouveau-Mexique, New York, la Pennsylvanie, le Maryland et l’Alaska – fait partie des États dans lesquels les républicains et les démocrates se sont battus pour savoir si le gerrymander partisan viole la loi et met en péril le droit des gens de choisir leurs représentants dans une démocratie.

L’Utah diffère cependant de ces autres lieux, car les électeurs ont approuvé en 2018 une initiative créant une commission de redécoupage indépendante conçue pour garantir que les cartes ne soient pas dessinées pour favoriser un parti plutôt qu’un autre. Son pouvoir a été dépouillé un an et demi plus tard par la législature.

Sept électeurs et deux groupes de défense – la Ligue des femmes électrices de l’Utah et les femmes mormones pour un gouvernement éthique – ont poursuivi l’Assemblée législative l’année dernière au sujet des cartes adoptées en 2021. Dans leur procès, ils soutiennent que la carte dessinée par les républicains « prend une tranche de sel Lake County », qui est le plus démocrate de l’État, « et le greffe sur de vastes étendues du reste de l’Utah ».

« L’effet est de disperser les électeurs non républicains dans plusieurs circonscriptions, diluant leur force électorale et étouffant leurs points de vue contraires », affirment leurs avocats dans des documents judiciaires.

Les avocats de l’Utah veulent que la Cour suprême de l’État rejette l’affaire et soutiennent que la circonscription relève uniquement de la compétence de l’Assemblée législative, au-delà de la compétence des tribunaux. Si l’affaire se poursuit, un juge pourrait potentiellement déclarer les cartes inconstitutionnelles et lancer un processus dirigé par le tribunal pour redessiner les districts.

L’affaire est la dernière bataille de redécoupage très médiatisée et fait suite à deux décisions de la Cour suprême des États-Unis sur des cartes dessinées par les législatures des États. En 2019, le tribunal a statué que les cartes de district – et les revendications partisanes de gerrymandering les contestant – n’étaient pas du ressort des tribunaux fédéraux et qu’il appartenait aux États de décider.

Le mois dernier, il a décidé que les législateurs étaient liés par les restrictions constitutionnelles de l’État en matière de dessin de cartes et a déclaré que la Cour suprême de l’État de Caroline du Nord avait compétence pour examiner les cartes de l’État. Les avocats de l’Utah dans des documents judiciaires antérieurs ont demandé aux juges de retarder leur décision jusqu’à ce que la Cour suprême des États-Unis se prononce sur cette affaire, Harper c. Moore.

Dans les plaidoiries d’ouverture mardi, les avocats de l’Utah ne se sont pas penchés sur le concept au cœur des arguments de la Caroline du Nord, connu sous le nom de théorie de la législature de l’État indépendant; cependant, les quatre membres du Congrès de l’Utah se sont fortement appuyés sur la théorie dans un mémoire qu’ils ont déposé à l’appui de l’État.

Mais à l’instar des avocats représentant la Caroline du Nord, le redécoupage de l’Utah a fait valoir qu’il s’agissait d’une question législative et que l’intervention des tribunaux menace la séparation des pouvoirs entre les tribunaux et les législatures.

L’Etat a tempéré ses arguments mardi. Alors que les législateurs républicains de l’État étaient assis derrière elle, l’avocat Taylor Meehan a reconnu que la législature n’avait pas le pouvoir absolu de dessiner des cartes. Mais elle a averti que l’intervention du tribunal risquait d’injecter des normes arbitraires dans le redécoupage au-delà du pouvoir du tribunal.

« C’est rempli de leur affirmation qu’il y a trop de républicains dans les districts, et c’est injuste », a déclaré Meehan à propos du cas des électeurs. «La réclamation ici est qu’il est du pouvoir de ce tribunal de redessiner les lignes et qu’il est du pouvoir de ce tribunal de décider si un district équitable est un district 50-50 à Salt Lake ou un district« sûr »à Salt Lake, ou si un Fair District est celui qui s’étend sur tout l’État.

Un désaccord entre les avocats représentant l’Utah et les électeurs poursuivant est survenu sur la façon d’interpréter la décision de la Cour suprême des États-Unis en 2019 selon laquelle le gerrymandering partisan n’était pas du ressort des tribunaux fédéraux. Les avocats de l’Utah ont fait valoir que l’affaire suggérait que le redécoupage était pour les législateurs. Mark Gaber, représentant les électeurs, a fait valoir que la limitation des tribunaux et des initiatives de vote allait à l’encontre de la décision du tribunal selon laquelle le gerrymandering partisan était une question de droit de l’État.

« Si ce n’est pas ce que le juge Roberts envisageait comme solution – les gens se réunissant et disant: » Nous allons exercer notre pouvoir et arrêter cela « – alors je ne peux pas imaginer comment ses paroles ont un sens », a-t-il déclaré. , faisant référence à l’initiative électorale de 2018 créant une commission indépendante de redécoupage.

On ne sait pas quand les juges rendront une décision.

Sam Metz, Associated Press