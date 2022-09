La haute cour de l’Oregon rejette l’appel dans une poursuite en bois d’un milliard de dollars

PORTLAND, Oregon (AP) – La Cour suprême de l’Oregon a refusé d’entendre un appel de 13 comtés dans un procès de longue date d’un milliard de dollars sur les revenus du bois et ce qui constitue «la plus grande valeur permanente» en matière de gestion forestière.

Le refus met fin à une bataille juridique de six ans sur les pratiques d’exploitation forestière sur 700 000 acres et constitue une victoire pour le Département des forêts de l’État et les groupes environnementaux. La décision laisse en place une décision d’un tribunal inférieur disant que l’Oregon peut gérer les forêts pour une gamme de valeurs qui incluent les loisirs, la qualité de l’eau et l’habitat de la faune – pas seulement les revenus de l’exploitation forestière.

“C’est la fin de la route pour ce qui a été un faux récit pendant trop longtemps… que c’est l’obligation des terres forestières publiques de fournir l’essentiel des revenus aux communautés locales”, a déclaré Ralph Bloemers, qui représentait des groupes de pêche et de conservation dans l’affaire, a déclaré à Oregon Public Broadcasting.

Les comtés ont donné des terres forestières à l’État il y a des décennies et l’Oregon gère les terres et canalise les revenus du bois vers les comtés.

Mais 13 comtés ont poursuivi l’Oregon en justice, alléguant que l’État ne maximisait pas l’exploitation forestière dans les forêts. Un jury du comté de Linn s’est prononcé en faveur des comtés en 2019 et a accordé plus d’un milliard de dollars de dommages et intérêts, mais une cour d’appel a annulé le verdict plus tôt cette année.

Un représentant des comtés a qualifié l’inaction de la Haute Cour de “décevante”.

“Le problème sous-jacent des pratiques forestières sur les terres publiques n’est pas résolu”, a déclaré le commissaire du comté de Linn, Roger Nyquist, dans un communiqué.

Linn est l’un des nombreux comtés de l’Oregon et des districts fiscaux spéciaux qui reçoivent une réduction des bénéfices de l’exploitation forestière des terres forestières qu’ils ont données à l’État dans les années 1930 et 1940. L’Oregon a accepté de gérer ces terres, qui étaient pour la plupart incendiées et exploitées au moment du don, “afin de garantir la plus grande valeur permanente de ces terres à l’État”.

L’Oregon a envoyé des millions de dollars aux comtés au fil des ans, renforçant les budgets locaux. Mais 13 comtés ont poursuivi l’État en justice, affirmant que «la plus grande valeur permanente» signifiait gérer les forêts pour maximiser les revenus du bois.

Le ministère de la Justice de l’Oregon, qui représentait le gouvernement de l’État dans l’affaire, a publié vendredi une déclaration écrite qualifiant la décision de la Cour suprême de “victoire pour l’environnement de l’Oregon et pour la bonne gestion des forêts en général”.

“Nos forêts servent à diverses fins environnementales, récréatives et économiques”, indique le communiqué. “En autorisant ce que nous avons considéré comme la bonne décision de la Cour d’appel, nous avons une résolution et une finalité plus rapides après un différend de 6 ans.”

