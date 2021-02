Dans ce qui est considéré comme un jugement historique, un juge de vacances de la Haute Cour de l’Himachal Pradesh a statué que les demandes d’amis sur les réseaux sociaux ne peuvent être considérées comme une «invitation» à être agressée sexuellement.

Le juge Anoop Chitkara a statué que « l’utilisation des médias sociaux de nos jours est la norme. Les gens utilisent les médias sociaux pour le réseautage, la connaissance et le divertissement et en fait pour ne pas se faire arrêter ou être exploités sexuellement et mentalement ».

Le jugement est intervenu lors de l’audition d’un plaidoyer de mise en liberté sous caution par un jeune de 19 ans accusé d’avoir violé un mineur en novembre 2019. L’accusé avait rencontré le mineur via Facebook. Selon un rapport dans India Today, l’accusé a demandé une mise en liberté sous caution au motif que la victime lui avait envoyé une demande d’amitié et avait menti sur son âge.

Répondant à l’appel, le juge Chitkara a déclaré qu’il était courant que les gens cachent leur véritable identité sur les réseaux sociaux. Quoi qu’il en soit, le juge a statué que lorsque l’accusé a rencontré la victime en personne, il doit avoir compris que la fille était mineure.

« Le simple fait que la victime ait envoyé une demande d’amitié à l’accusé ne lui donne pas le droit et la liberté d’établir des relations sexuelles avec elle », a observé le tribunal.

Le tribunal a également noté que 66% des utilisateurs de médias sociaux en Inde appartiennent à la tranche d’âge des 15 à 29 ans et que l’utilisation des médias sociaux par des mineurs n’implique en aucune manière que « les enfants qui créent des comptes sur les réseaux sociaux le font pour rechercher pour les partenaires sexuels, ou ils ont l’intention de recevoir de telles invitations « .

Le jugement a également rappelé à la victime que même si la victime avait donné à la pétitionnaire son consentement à des relations sexuelles, les lois en Inde interdisent aux mineurs de donner leur consentement à des activités sexuelles. Dans de tels cas, le consentement du mineur ne compte pas, même s’il est donné explicitement par lui.

Le jugement historique fait suite à une série de jugements POCSO du juge Pushpa Ganediwala de la Haute Cour de Bombay. Dans une affaire récente de tâtonnement d’un enfant, le juge avait statué que seul le contact «peau à peau» constituait une agression sexuelle contre POCSO. Le verdict a ensuite été suspendu par la Cour suprême de l’Inde.

Dans un autre jugement controversé peu de temps après le précédent, le banc de Nagpur Bombay HC a statué que «le fait de tenir les mains d’une fille et d’ouvrir la fermeture éclair du pantalon ne relèverait pas de la définition d’agression sexuelle» sous la protection des enfants contre les infractions sexuelles (POCSO) Act 2012. La loi relève plutôt du «harcèlement sexuel» en vertu de l’article 354-A (1) (i) du Code pénal indien.