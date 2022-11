La haute cour de Géorgie autorise le vote samedi pour le second tour du Sénat

ATLANTA (AP) – Les comtés de Géorgie seront autorisés à organiser un vote anticipé ce samedi lors du second tour des élections au Sénat américain entre le démocrate sortant Raphael Warnock et le challenger républicain Herschel Walker, en vertu d’une décision rendue mercredi par la Cour suprême de l’État.

Le tribunal a rendu une décision unanime d’une phrase refusant de réviser ou de suspendre une décision de la cour d’appel intermédiaire de l’État. Les républicains s’étaient opposés au vote de samedi.

Warnock et Walker, l’ancienne star du football de l’Université de Géorgie et de la NFL, ont été contraints à un second tour le 6 décembre parce qu’aucun des deux n’a remporté la majorité aux élections de mi-mandat ce mois-ci. Le vote anticipé en personne se termine le 2 décembre, le vendredi précédant le jour du scrutin, ce qui signifie que le 26 novembre serait le seul samedi possible où le vote anticipé pourrait avoir lieu.

Le problème est un article de la loi géorgienne qui stipule que le vote anticipé en personne n’est pas autorisé le samedi si le jeudi ou le vendredi qui le précède est un jour férié. L’État et les groupes républicains ont fait valoir que cela signifie que le vote ne devrait pas être autorisé ce samedi 26 novembre, car jeudi est Thanksgiving et vendredi est un jour férié. La campagne de Warnock et les groupes démocrates ont fait valoir que l’interdiction ne s’applique qu’aux élections primaires et générales, et non aux élections de second tour.

La loi électorale géorgienne de 2021 a réduit la période entre les élections générales et le second tour à quatre semaines, et Thanksgiving tombe au milieu. De nombreux Géorgiens ne se verront proposer que cinq jours de semaine de vote anticipé en personne à partir du 28 novembre.

Dix-huit des 159 comtés de l’État – dont six des 10 plus peuplés – prévoyaient d’offrir le vote samedi, a déclaré le secrétaire d’État adjoint par intérim Gabriel Sterling sur Twitter mardi soir. Certains comtés prévoient d’offrir le vote anticipé dimanche, avant le début requis lundi.

Après avoir initialement déclaré dans une interview télévisée que le vote serait autorisé le 26 novembre, le secrétaire d’État républicain Brad Raffensperger a ensuite donné des directives aux responsables électoraux du comté disant que ce n’était pas autorisé. La campagne de Warnock, ainsi que le Parti démocrate de Géorgie et le Comité de campagne sénatoriale démocrate ont poursuivi la semaine dernière pour contester cette orientation.

Le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Thomas Cox, a rendu vendredi une ordonnance déclarant que la loi de l’État n’interdit pas le vote anticipé samedi prochain. L’État a fait appel de cette décision lundi et a demandé à la Cour d’appel de Géorgie de suspendre la décision du tribunal inférieur. La Cour d’appel a rendu lundi soir une ordonnance à peine unique refusant de suspendre l’ordonnance du tribunal inférieur.

Les responsables de l’État ont accepté cette décision et ont déclaré qu’ils ne poursuivraient plus d’appels. Mais le Parti républicain de Géorgie, le Comité sénatorial national républicain et le Comité national républicain, qui avaient été autorisés à se joindre à l’affaire en tant qu’intervenants, ont fait appel mardi devant la Cour suprême de Géorgie.

Kate Brumback, l’Associated Press