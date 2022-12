La haute cour de Floride approuve l’enquête du grand jury sur les vaccins COVID-19

TALLAHASSEE (AP) – La Cour suprême de Floride convoquera un grand jury à la demande du gouverneur républicain Ron DeSantis pour enquêter sur tout acte répréhensible concernant les vaccins COVID-19, a annoncé jeudi le tribunal.

Le gouverneur républicain, qui est souvent cité comme candidat potentiel à la présidentielle de 2024, a appelé au début du mois à l’enquête. Il a suggéré que cela visait en partie à obtenir plus d’informations auprès des sociétés pharmaceutiques sur les vaccins et les effets secondaires potentiels.

Des études sur les vaccins financées par des sociétés pharmaceutiques qui ont développé des vaccins COVID-19 ont été publiées dans des revues à comité de lecture telles que le New England Journal of Medicine, et des panels gouvernementaux ont examiné les données sur la sécurité et l’efficacité des injections avant d’en approuver l’utilisation.

La demande de DeSantis fait valoir que les sociétés pharmaceutiques avaient un intérêt financier à créer un climat dans lequel les gens pensaient que l’obtention d’un vaccin contre le coronavirus garantirait qu’ils ne pourraient pas propager le virus à d’autres.

Les grands jurys à l’échelle de l’État, généralement composés de 18 personnes, peuvent enquêter sur les activités criminelles et émettre des actes d’accusation, mais également examiner les problèmes systémiques en Floride et faire des recommandations. Des panels récents ont abordé les questions d’immigration et de sécurité à l’école.

Le grand jury se réunira pendant un an.

Presse associée, La presse associée