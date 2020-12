La Haute Cour de Delhi a rejeté lundi un plaidoyer du Future Group indien qui cherchait à empêcher le partenaire américain Amazon.com Inc d’interférer dans sa vente d’actifs de 3,4 milliards de dollars à Reliance Industries Ltd.

Future a vendu ses actifs de vente au détail au conglomérat pétrolier Reliance en août, mais Amazon a déclaré que l’accord violait les accords conclus par Future avec le leader américain du commerce électronique en 2019.

L’accord a éliminé les obstacles anti-trust le mois dernier et s’il se concrétise, il retardera l’objectif d’Amazon de conquérir le marché massif de l’épicerie en Inde, estimé à environ 740 milliards de dollars par an d’ici 2024, selon Forrester Research.

« La présente requête est tranchée … », a déclaré la Haute Cour de Delhi dans son ordonnance écrite. « Cependant, les autorités statutaires / régulateurs sont invités à prendre la décision sur les demandes / objections conformément à la loi. »

Le juge Mukta Gupta a noté dans le verdict qu’Amazon ne peut pas être empêché d’écrire aux régulateurs en raison de dommages potentiellement irréparables.

Amazon n’a pas immédiatement répondu au courrier électronique sollicitant des commentaires, tandis que Future Group a déclaré dans un dossier d’échange qu’il était en train de réviser le verdict et qu’il soumettrait un bref résumé après consultation avec des conseillers juridiques.

Reliance et Future dominent le marché de l’épicerie en Inde, avec le prochain concurrent, DMart d’Avenue Supermarts Ltd, loin derrière en termes de magasins et de portée.

« Même si Amazon peut investir autant que Reliance, économiquement parlant, il vous faudra encore du temps pour construire l’infrastructure sur le terrain », a déclaré Satish Meena, analyste principal des prévisions et chef d’équipe chez Forrester, au sujet des ambitions alimentaires d’Amazon dans le pays.

« C’est quelque chose qu’Amazon devra faire à partir de zéro ou acquérir ou s’associer avec d’autres épiceries ou détaillants indiens. »

Future a fait valoir qu’une injonction visant à arrêter la vente d’actifs remportée par Amazon par un arbitre de Singapour que les parties avaient accepté d’utiliser en cas de litige n’était pas contraignante, ce qui a incité Amazon à déposer une plainte auprès du régulateur du marché indien.

L’avenir est largement reconnu comme ayant transformé le secteur de la vente au détail en Inde au cours des dernières décennies. Cependant, le COVID-19[feminine la pandémie a frappé l’entreprise si durement que le fondateur Kishore Biyani a cherché un acheteur.