La Haute Cour de Delhi convoque la BBC dans une affaire de diffamation pour un documentaire sur le Gujarat

La Haute Cour de Delhi a émis aujourd’hui une convocation à la British Broadcasting Corporation (BBC) dans une affaire de diffamation déposée par une ONG basée au Gujarat nommée « Justice on Trial » qui prétend que son documentaire controversé sur les émeutes du Gujarat de 2002 est contre le Premier ministre Narendra Modi, et «jeter une insulte» sur la réputation de l’Inde et celle du pouvoir judiciaire.

« Il est soutenu que le documentaire fait des imputations diffamatoires et des insultes aux castes contre la réputation du pays et du pouvoir judiciaire et contre le Premier ministre. Donnez un avis aux intimés… », a déclaré le tribunal.

L’avocat principal Harish Salve, représentant l’ONG, a affirmé que le documentaire en deux parties avait diffamé le pays, y compris son système judiciaire.

Plus tôt, le 3 mai, un tribunal de première instance de Delhi avait assigné la BBC, Wikimedia et Internet Archive sur une plainte pénale déposée par un dirigeant du BJP cherchant à les empêcher de publier le documentaire, ou tout autre matériel diffamatoire à l’idéologie du BJP. mentor RSS et le Vishva Hindu Parishad (VHP).

Le plaignant du chef du BJP avait déclaré que le documentaire de la BBC « India: The Modi Question » avait diffamé des organisations comme le BJP, RSS et VHP. Le tribunal a été informé que bien que le documentaire ait été interdit par le gouvernement, une page Wikipédia dédiée à la série fournit des liens pour la regarder et que le contenu est toujours disponible sur Internet Archive.

Le 21 janvier, le Centre, utilisant des pouvoirs d’urgence en vertu des règles sur les technologies de l’information de 2021, a ordonné le blocage de plusieurs vidéos YouTube et messages Twitter partageant des liens vers le documentaire controversé. L’Inde a qualifié la série en deux parties de la BBC de « morceau de propagande conçu pour promouvoir un récit discrédité ».

La Cour suprême avait rejeté en février une demande d’interdiction complète de la BBC en Inde pour son documentaire, le qualifiant de « complètement mal conçu ». Le pétitionnaire avait allégué que la BBC « diffamait délibérément l’image de l’Inde » et avait également demandé une enquête de la National Investigation Agency (NIA) sur le « complot » derrière le documentaire.

« Comment un documentaire peut-il affecter le pays ?

« Complètement mal conçu, comment cela peut-il être argumenté aussi? Vous voulez que nous mettions une censure complète? Qu’est-ce que c’est? » un banc de deux juges avait demandé.

Le descripteur de la série en deux parties de la BBC l’appelle « un regard sur les tensions entre le Premier ministre indien Narendra Modi et la minorité musulmane indienne, enquêtant sur les allégations concernant son rôle dans les émeutes de 2002 qui ont fait plus d’un millier de morts ».

Une enquête nommée par la Cour suprême n’a trouvé aucune preuve d’actes répréhensibles de la part du Premier ministre Modi, qui était ministre en chef du Gujarat lorsque les émeutes ont éclaté en février 2002. L’équipe d’enquête spéciale, dans un rapport publié une décennie après les émeutes, a disculpé le Premier ministre Modi, citant « aucune preuve susceptible d’être poursuivie ».

En juin de l’année dernière, la Cour suprême a soutenu l’autorisation du Premier ministre Modi et a déclaré que l’affaire était « dénuée de fondement » et avait été déposée « évidemment, pour un dessein ultérieur ».